أبرز تطورات اليوم الـ 284 من حرب "الإبادة الجماعية" على غزة

غزة - فلسطين أون لاين

يواصل الاحتلال "الإسرائيلي" لليوم الـ 284 على التوالي حرب "الإبادة الجماعية" على قطاع غزة، وسط قصف جوي ومدافعي متواصل، وارتكاب آلاف المجازر المروعة ضد المدنيين، ما أدى إلى ارتقاء عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى والمفقودين.

وقالت وزارة الصحة، أمس الإثنين، إن "الاحتلال "الإسرائيلي" ارتكب 3 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمستشفيات 80 شهيداً و 216 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية".

وأعلنت ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان "الإسرائيلي" إلى 38664 شهيداً و89097 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي.

في المحافظة الوسطى، ارتقى شهيد وأُصيب آخرون جراء قصف طائرات الاحتلال منزلاً لعائلة "أبو بطيحان" في منطقة الزوايدة وسط قطاع غزة.

وتمكنت طواقم الإنقاذ من انتشال 4 شهداء وإصابة آخرين جراء استهداف طائرات الاحتلال منزلًا لعائلة "زقوت" في شارع الأشقر بمخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وشنت طائرات الاحتلال عدة غارات على مخيم النصيرات وسط القطاع.

كما قصفت طائرات الاحتلال منزلاً لعائلة "مصران" في مخيم C بالنصيرات وسط قطاع غزة.

في رفح، وصل 4 شهداء من منطقة خربة العدس برفح إلى مستشفى ناصر بخانيونس.

في خان يونس، ارتقى 4 شهداء وأُصيب آخرون جراء استهداف الاحتلال منزلًا لعائلة أبو طير في بلدة عبسان الكبيرة شرق خانيونس.

في مدينة غزة، استهدفت طائرات الاحتلال منزلًا في محيط مسجد الغفران في شارع النفق بمدينة غزة.