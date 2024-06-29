قبرص: من مستعمرة صهيونية إلى قاعدة عسكرية لحرب "إسرائيل" على غزة

ترجمة خاصة/ فلسطين أون لاين

في الأسبوع الماضي، هدد زعيم حزب الله حسن نصر الله في خطاب تلفزيوني كبير قبرص بالعمل العسكري إذا استمرت في تعاونها العسكري مع إسرائيل، التي يتدرب جيشها في الدولة الجزيرة استعداداً لشن هجوم على لبنان.

ولم يتردد نصر الله في القول : "إن فتح المطارات والقواعد القبرصية للعدو الإسرائيلي لاستهداف لبنان يعني أن الحكومة القبرصية جزء من الحرب، وأن المقاومة ستتعامل معها كجزء من الحرب".

والواقع أن القبارصة لم يصبحوا أصدقاء مقربين لإسرائيل فحسب، بل أصبحوا أيضاً حليفاً رئيسياً للولايات المتحدة . فقد زار وزير الخارجية القبرصي قسطنطينوس كومبوس الولايات المتحدة في السابع عشر من يونيو/حزيران ونسق مع وزير الخارجية أنتوني بلينكن الدور الذي قد تسنده الولايات المتحدة لقبرص في الموقف الجاري في الشرق الأوسط.

وردا على نصر الله، نفى الرئيس القبرصي نيكوس كريستوليدس أي تورط قبرصي في حرب الإبادة الإسرائيلية المستمرة ضد الفلسطينيين وحربها ضد لبنان.

وأكدت قبرص أيضًا أنها لا تملك أي سيطرة على القاعدتين العسكريتين البريطانيتين في البلاد، اللتين تتعاونان عسكريًا مع إسرائيل. ومع ذلك، رد كورنيليوس كورنيليو، السفير القبرصي لدى إسرائيل، بشكل أكثر عدائية على نصر الله. وأكد من جديد العلاقة الوثيقة بين إسرائيل وقبرص، والتي خلص بسعادة إلى أنها لا بد أن تكون مزعجة لزعيم حزب الله.

علاقة غرامية'

كانت قصة الحب الأولى بين قبرص و"إسرائيل" في طور التكوين منذ أكثر من ثلاثة عقود. ولكن التقارب بين البلدين لم يظهر إلا في مارس/آذار 2011، عندما قام الرئيس السابق ديميتريس كريستوفياس، من "حزب العمال التقدمي" الشيوعي، بزيارة رسمية إلى "إسرائيل".

وفي عام 2012، أصبح بنيامين نتنياهو أول رئيس وزراء إسرائيلي يقوم بزيارة رسمية إلى قبرص.

وكان من الضروري تحقيق المزيد من التعاون، بما في ذلك مساعدة "إسرائيل" في تعميق العلاقة بين الولايات المتحدة وقبرص، ورغم أن المصالح المشتركة الرئيسية بدت في البداية وكأنها تتعلق باحتياطيات الغاز في البحر الأبيض المتوسط الواقعة بين قبرص وشواطئ شرق البحر الأبيض المتوسط، فإن المزيد من التعاون كان من الممكن تحقيقه، بما في ذلك مساعدة إسرائيل في تعميق العلاقة بين الولايات المتحدة وقبرص.

ولم يكن الزعيم اليساري القبرصي العضو اليساري الوحيد في الاتحاد الأوروبي الذي عزز علاقات وثيقة مع إسرائيل. وأصبح الدفء المماثل مع إسرائيل هو الوضع السائد منذ وصول حزب سيريزا اليساري إلى السلطة في اليونان في عام 2015.

وفي عام 2021، شاركت قبرص واليونان في مناورات بحرية مع "إسرائيل".

ولكن إذا كانت قبرص قد بدأت في التقرب من إسرائيل مؤخراً فقط في تاريخها، فإن الصهاينة المسيحيين واليهود كانوا متورطين في الشؤون القبرصية لفترة أطول بكثير.

عند استيلاء بريطانيا على قبرص في عام 1878، كتبت صحيفة لندن اليهودية كرونيكل : "كانت قبرص ذات يوم مقراً لمستعمرة يهودية مزدهرة لليهود... فلماذا لا تصبح كذلك مرة أخرى؟".

ودعا المقال يهود فلسطين وسوريا الكبرى إلى الهجرة إلى الجزيرة، حيث "تقدم" لهم قبرص "نفس عوامل الجذب المغرية التي قدمتها لليهود القدامى، بل أعظم. فهي تقع على مسافة شراع يوم واحد من البر الرئيسي. ولأول مرة في تاريخ العالم، تتاح ليهود فلسطين فرصة العيش في ظل المؤسسات الخيرية للقواعد الأكثر استنارة والأكثر ليبرالية [في بريطانيا]، دون الخضوع لآلام الهجرة إلى مناخات بعيدة، والتخلي عن نمط حياتهم الشرقي".

ضمت بريطانيا قبرص في عام 1914 عندما انضم العثمانيون إلى القوى المركزية، وأصبحت قبرص مستعمرة تابعة للتاج البريطاني في عام 1925.

مستعمرة صهيونية؟

ولقد أشار الصهاينة دوماً إلى المستعمرات العبرية القديمة في قبرص، والتي كان اسمها العبري القديم (الذي لا يزال مستخدماً في العبرية الحديثة) "كفريسيم"، بما في ذلك بافوس وسلاميس، باعتبارها سابقة للاستعمار في المستقبل. ولكن الإسرائيليين البريطانيين كانوا هم الجماعة البروتستانتية البريطانية الأكثر حماسة في دعم الاستعمار اليهودي.

تأسست هذه الجماعة في عام 1874، وتضمنت مجموعة من الصهاينة المتحمسين الذين كانوا عازمون على إرسال اليهود إلى "الأرض المقدسة". وقد أسسوا صندوق استيطان سوريا (المعروف أيضاً باسم جمعية إغاثة اليهود المضطهدين)، الذي تلقى التبرعات في إنجلترا وتمكن من شراء الأراضي القريبة من فلسطين.

بدأوا في إرسال المهاجرين اليهود من أوروبا الشرقية من إنجلترا إلى مستعمراتهم الجديدة. تم إنشاء أول مستعمرة يهودية في مدينة اللاذقية الساحلية في شمال غرب سوريا عام 1882 ولكنها استمرت لمدة عام واحد فقط.

في عام 1883، انتقل المستعمرون اليهود من اللاذقية، إلى جانب المزيد من اليهود من روسيا، إلى قبرص لإنشاء مستعمرة يهودية هناك. وأقاموا المستعمرة في جنوب غرب الجزيرة بالقرب من قرية كوكليا . ومع ذلك، لم يكن المستعمرون راضين عن العمل الزراعي هناك وقرروا المغادرة بحلول عام 1884.

كانت قبرص بالفعل موضع اهتمام ديفيس تريتش ، وهو ناشط يهودي ألماني من أوائل الناشطين الصهيونيين.

في عام 1893، أعرب تريتش عن اهتمامه بما يجب فعله مع قبرص:

"كانت هذه أرضاً لم يكن الإنجليز يعرفون ماذا يفعلون بها، بينما كان اليهود في كل مكان يبحثون عن مكان يستقرون فيه لإخوانهم... كانت قبرص تقع في جوار فلسطين مباشرة. كنت أعلم أن هناك رغبة بين اليهود في استعمار فلسطين، لكن هذه الرغبة... لم تكن لتتحقق بسبب موقف الحكومة التركية. وبدا لي حينها أن الفكرة الطبيعية والجميلة المتمثلة في العودة إلى الأرض القديمة يمكن دمجها بسهولة مع استعمار قبرص ـ سواء كانت إنجلترا ستبقى هناك أم لا".

وعندما عثر على كتيب "دولة اليهود" لمؤسس الصهيونية ثيودور هرتزل، والذي نُشر عام 1896، تشجع تريتش وسافر لحضور المؤتمر الصهيوني الأول في بازل عام 1897. وبعد أسابيع قليلة من المؤتمر، كتب إلى هرتزل عن فكرته وحافظ على مراسلات مستمرة معه بشأن هذه المسألة.

قبرص وإسرائيل.. التدريب العسكري

جنود قبارصة وإسرائيليون ينزلون من مروحية UH-60 بلاك هوك تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي خلال تدريبات عسكرية مشتركة بين البلدين في 2 يونيو 2022 (الحرس الوطني القبرصي اليوناني / وكالة فرانس برس)

وبدعم من هرتزل، ألقى تريتش خطاباً أمام المؤتمر الصهيوني الثالث في عام 1899 بشأن هذه المسألة، ولكن قِلة من الناس وافقوه الرأي. وفي المؤتمر الصهيوني الخامس في عام 1901، دافع تريتش عن فكرة "فلسطين الكبرى"، التي ستكون قبرص جزءاً منها. وعلى هذا فإن استعمار الجزيرة سوف يكون جزءاً من المشروع الصهيوني وليس بديلاً له.

وهنا أصبحت قبرص موقعًا محتملاً للاستعمار اليهودي.

"فلسطين الكبرى"

في عام 1897، أنشأت جمعية الاستعمار اليهودي (JCA) مستعمرة يهودية في قبرص لليهود الروس، الذين انضم إليهم المستوطنون اليهود الروس من فلسطين.

كان عدد سكان مستعمرة مارجو تشيفليك ، على بعد 14 كيلومترًا من نيقوسيا، أقل من 200 نسمة وتم تفكيكها أخيرًا في عام 1927 عندما اختار مستعمروها استعمار فلسطين بدلاً من ذلك.

بعد وقت قصير من تعريف هرتزل، مؤسس المنظمة الصهيونية العالمية، لبريطانيا بأنها الراعي المثالي للاستعمار اليهودي، أجرى محادثات خاصة مع المسؤولين البريطانيين. لقد كان محددًا بشأن المكان الذي يجب أن يبدأ فيه الاستعمار اليهودي.

وعندما التقى هرتزل مع وزير المستعمرات البريطاني جوزيف تشامبرلين، اقترح قبرص (حيث كانت هناك بالفعل مستعمرة تابعة للإدارة اليهودية)، والعريش، وشبه جزيرة سيناء.

وكان تشامبرلين، وهو صهيوني مسيحي ومعاد للسامية عارض الهجرة اليهودية من أوروبا الشرقية إلى بريطانيا، متعاطفاً لكنه أكد أن بريطانيا لن تطرد اليونانيين و"المسلمين" من قبرص من أجل المستعمرين اليهود.

وأوضح هرتزل خطته لتأسيس " شركة يهودية شرقية" برأس مال قدره 5 ملايين جنيه استرليني (24.5 مليون دولار) لاستعمار سيناء والعريش، وهو المال الذي من شأنه أن يجذب القبارصة: "سوف يبتعد المسلمون، وسيبيع اليونانيون أراضيهم بكل سرور بسعر 100 دولار". بسعر جيد والهجرة إلى أثينا أو كريت."

ومع ذلك، ونظراً لتحفظات تشامبرلين بشأن طرد القبارصة، أصبح البديل المصري أكثر عملية. سافر هرتزل وصهاينة آخرون إلى مصر عام 1903. والتقوا بحاكمها الاستعماري البريطاني، اللورد كرومر، للتفاوض بشأن استعمار اليهود للمنطقة الواقعة بين نهر النيل وقناة السويس.

لكن المشروع لم ينفذ بسبب الظروف القاحلة في المنطقة، وهو الاستنتاج الذي توصل إليه المبعوثون الصهاينة إلى المنطقة.

وفي عام 1903، نشب خلاف بين هرتزل وتريتش في المؤتمر الصهيوني السادس بسبب التخلي عن مشاريع فلسطين الكبرى في قبرص وسيناء والعريش. وقد حدث هذا في ضوء عرض بريطاني جديد للاستيطان اليهودي في أوغندا ، وهي المنطقة التي لم تكن جزءاً من "فلسطين الكبرى" التي تصورها الصهاينة. ولم تتحقق خطط قبرص أيضاً.

وبعد الحرب العالمية الأولى، حصل الصهاينة على الرعاية البريطانية لمشروعهم الاستعماري في فلسطين. والحقيقة أن الصهاينة سوف يستغلون الأساليب الاستعمارية البريطانية المستخدمة في قبرص لتقسيم القبارصة المسلمين والمسيحيين.

في يناير/كانون الثاني 1922، اخترع المفوض الصهيوني السامي البريطاني في فلسطين الانتدابية، هربرت صموئيل، مكتباً طائفياً جديداً للمسلمين الفلسطينيين أطلق عليه اسم المجلس الإسلامي الأعلى لتقويض التضامن بين المسلمين والمسيحيين الفلسطينيين. وقد صاغ هذا المكتب على غرار السياسة الاستعمارية البريطانية السابقة تجاه المسلمين الأصليين في قبرص.

دولة منبوذة

قبل أن تتبنى قبرص سياسة الاتحاد الأوروبي المؤيدة للصهيونية، كما فعلت اليونان، دافعت قبرص تاريخياً عن الفلسطينيين وحقوقهم واعترفت بدولة فلسطين.

وبلغ موقفها المؤيد للفلسطينيين حداً دفع إسرائيل في عام 1993 إلى إعلان السيدة الأولى أندرولا فاسيليو ، زوجة الرئيس القبرصي جورج فاسيليو، شخصاً غير مرغوب فيه في إسرائيل عندما حاول وفد بقيادةها مقابلة ياسر عرفات، رئيس السلطة الفلسطينية، الذي رفضته إسرائيل. ووضع إسرائيليون قيد الإقامة الجبرية في مبنى مكتبه في رام الله.

إذا وجد القبارصة أن حروب الإبادة الجماعية الإسرائيلية في جميع أنحاء فلسطين غير قابلة للاعتراض، فربما يمكنهم عرض بلادهم للاستعمار اليهودي.

واليوم، مع قيام المزيد والمزيد من الدول بقطع العلاقات وفرض العقوبات على إسرائيل، تستمر العلاقات القبرصية مع المستعمرة الاستيطانية الإسرائيلية في التعزيز.

ويبدو أن عزلة البلاد وتحولها إلى دولة منبوذة على المستوى الدولي لا تشكل أي أهمية في نظر القبارصة.

وإذا كان القبارصة يجدون بالفعل أن الاستعمار اليهودي وحروب الإبادة الجماعية الإسرائيلية في مختلف أنحاء فلسطين أمر لا يمكن الاعتراض عليه إلى الحد الذي يجعلهم يواصلون العلاقات الدافئة والتعاون العسكري، فربما يمكنهم أن يعرضوا بلادهم للاستعمار اليهودي وإحياء الأحلام الصهيونية بالاستيلاء على الجزيرة.

وخاصة أن سفارة قبرص في تل أبيب تحتفل بالمستعمرات العبرية القديمة في بلادها. ومن الغريب أنه لا يبدو أنه يحتفل بالمستعمرات في كوكليا أو مارجو تشيفليك.

ربما، في ضوء هذا الترحيب القبرصي، يمكن للصهاينة أن يبدأوا دعوة جديدة لـ "عودة" اليهود المعاصرين إلى المستعمرات العبرية القديمة في كفريسين والمستعمرات الصهيونية الأحدث في كوكليا ومارغو تشيفليك، لأن هذا قد يقلل من استعمارهم المستمر لجزيرة كفرسين. أراضي الفلسطينيين.

المصدر / موقع ميدل ايست آي