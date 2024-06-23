فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

بالأسماء والأرقام.. 3 دول عربية ضاعفت صادراتها لـ "إسرائيل" خلال حرب الإبادة في غزَّة

بـ "الرجوم" والصواريخ.. المقاومة تدكُّ تحشدات العدو وآلياته في رفح ومحور نتساريم

وزارة الصحة بغزَّة: ارتفاع حصيلة شهداء العدوان إلى 37 ألفًا و598

أبو حصيرة.. ينجو بأعجوبة من مجزرة ارتكبها جيش الاحتلال بعائلته

حرب الإبادة تدخل يومها الـ 261.. مجازر الاحتلال مُتَواصلة في قطاع غزَّة

خلال مايو الماضي.. الاحتلال نفذ 47 عملية هدم في الضفة الغربية بما فيها القدس

"لمن يهمه الأمر".. حزب الله في فيديو جديد يتوعد إسرائيل بحرب "وجودية" بلا سقف (شاهد)

"انتهاكات مُتصاعدة".. بالأسماء: الاحتلال ينفّذ حملة اعتقالات في الضّفة الغربية

لواء سابق في جيش الاحتلال: "إسرائيل" في أسوأ حالاتها

مسؤول الصليب الأحمر يروي لحظات سقوط "قذائف من العيار الثقيل" قرب مكتبه برفح

بـ "الرجوم" والصواريخ.. المقاومة تدكُّ تحشدات العدو وآلياته في رفح ومحور نتساريم

23 يونيو 2024 . الساعة 16:13 بتوقيت القدس
...
صورة من الأرشيف
غزة/ فلسطين أون لاين

تواصُل المقاومة الفلسطينية بقطاع غزة، لليوم الـ 261 على التوالي من معركة "طوفان الأقصى" دكّ جنود الاحتلال واستهداف آلياتهم بمحاور توغلهم في قطاع غزة.

وفي أبرز التطورات الميدانية، أعلنت كتائب "القسام" الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" أنها دمرت آلية هندسة إسرائيلية بمدينة رفح جنوبي قطاع غزة، كما استهدفت قوات النجدة بصواريخ رجوم.

وقالت "القسام" في تصريح صحفي اليوم الأحد، إنها دمرت "آلية هندسية صهيونية من نوع (أوفك كاربت) بصاروخ موجه غرب تل زعرب برفح واشتعال النيران فيها".

وأضافت: "فور وصول قوات النجدة بعد تدمير آلية الهندسة أوفك كاربت بتل زعرب استهدفنا القوات بعدة صواريخ رجوم".

وفي بلاغٍ منفصل، ودكّت كتائب القسّام جنود الاحتلال وآلياته في مخيم يبنا بمدينة رفح بقذائف الهاون بالاشتراك مع سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي.

وأعلنت كتائب الأقصى، استهدافها قوات الاحتلال بـ"صواريخ 107" وقذائف الهاون النظامي في محيط مسجد العطّار غرب مدينة رفح.

من جانبها،  دكّت كتائب المجاهدين مواقع الاحتلال المتمركزة في ما يسمّى محور "نتساريم" برشقة صاروخية من "عيار 111".

وبينما تواصل المقاومة تصدّيها لقوات الاحتلال في قطاع غزة، أقرّ "الجيش" الإسرائيلي، يوم أمس بمقتل ضابط في صفوفه خلال معارك في جنوب قطاع غزة، مما يرفع مجموع قتلاه منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر الماضي إلى 665.

#المقاومة #طوفان الأقصى

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة