بـ "الرجوم" والصواريخ.. المقاومة تدكُّ تحشدات العدو وآلياته في رفح ومحور نتساريم

غزة/ فلسطين أون لاين

تواصُل المقاومة الفلسطينية بقطاع غزة، لليوم الـ 261 على التوالي من معركة "طوفان الأقصى" دكّ جنود الاحتلال واستهداف آلياتهم بمحاور توغلهم في قطاع غزة.

وفي أبرز التطورات الميدانية، أعلنت كتائب "القسام" الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" أنها دمرت آلية هندسة إسرائيلية بمدينة رفح جنوبي قطاع غزة، كما استهدفت قوات النجدة بصواريخ رجوم.

وقالت "القسام" في تصريح صحفي اليوم الأحد، إنها دمرت "آلية هندسية صهيونية من نوع (أوفك كاربت) بصاروخ موجه غرب تل زعرب برفح واشتعال النيران فيها".

وأضافت: "فور وصول قوات النجدة بعد تدمير آلية الهندسة أوفك كاربت بتل زعرب استهدفنا القوات بعدة صواريخ رجوم".

وفي بلاغٍ منفصل، ودكّت كتائب القسّام جنود الاحتلال وآلياته في مخيم يبنا بمدينة رفح بقذائف الهاون بالاشتراك مع سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي.

وأعلنت كتائب الأقصى، استهدافها قوات الاحتلال بـ"صواريخ 107" وقذائف الهاون النظامي في محيط مسجد العطّار غرب مدينة رفح.

من جانبها، دكّت كتائب المجاهدين مواقع الاحتلال المتمركزة في ما يسمّى محور "نتساريم" برشقة صاروخية من "عيار 111".

كتائب المجاهدين تدك قوات الاحتلال الإسرائيلي المتمركزة في ما يسمى محور " نتساريم " برشقة صاروخية من عيار "111 "#فلسطين_المحتلة #غزة #طوفان_الأقصى pic.twitter.com/dAaZMSy1Bl — قناة الميادين (@AlMayadeenNews) June 23, 2024

وبينما تواصل المقاومة تصدّيها لقوات الاحتلال في قطاع غزة، أقرّ "الجيش" الإسرائيلي، يوم أمس بمقتل ضابط في صفوفه خلال معارك في جنوب قطاع غزة، مما يرفع مجموع قتلاه منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر الماضي إلى 665.