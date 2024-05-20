حلّفتك بالله سيب".. القسام تبث مشهد أسطوري جديد في التصدي لآليات الاحتلال وتدميرها بجباليا

غزة - فلسطين أون لاين

نشرت كتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس، اليوم الإثنين، مشاهد جديدة للاشتباكات الضّارية بين كتائب القسام والجيش الإسرائيلي في جباليا شمال قطاع غزة.

بثت كتائب "القسام" فيديو يظهر تنافس اثنين من المقاومين على زراعة عبوة متفجرة داخل دبابة إسرائيلية في مخيم جباليا، شمالي قطاع غزة.

ويظهر الفيديو عملية مشتركة بين "كتائب القسام" و"سرايا القدس" لاستهداف دبابتي ميركافاه بقذائف مضادة للدروع، وعبوة العمل الفدائي وسط مخيم جباليا شمال القطاع.

وقال أحد المقاومين مخاطبًا آخر كان يهم بالتوجه نحو الدبابة لزراعة العبوة المتفجرة بداخلها: "سيبها سيب"، ليرد عليه رفيقه "هذي إلي"، وتابع الآخر "بالله سيب، بالله عليك"، ليرد عليه رفيقه مجددا "حلفتك بالله سيب".

ونجح المقاومون بتفجير دبابة الميركافاه، واستهداف أخرى بواسطة قذيفة مضادة للدروع.

"سيب بالله عليك سيب هذي إلي"



يتنافسون على من سيخرج للميركافاه! pic.twitter.com/BUjMnkODgt — Khair Eddin Aljabri (@Khair_Aljabri) May 20, 2024

كما وبثت الكتائب فيديو أخر، يظهر التحام مجاهدي القسام مع جنود الاحتلال ودك آلياتهم واستهدافها في محور التوغل شرق مدينة جباليا.

وكشف الفيديو تدمير كتائب القسام لعدد من آليات الاحتلال بشكل كلي وجزئي، بالإضافة إلى استهداف أحد الجنود الذين تحصّنوا داخل أحد المنازل.

وفي نهاية الفيديو، عرضت القسام جزءًا من قطع ومعدات الآليات التي استهدفوها خلال المعارك الضارية.

ولليوم الـ 227 تواليًا، تواصل كتائب القسام دك جنود الاحتلال وتدمير آلياته في محاور التوغل بغزة، من خلال تنفيذ عمليات نوعية أوقعت خلالها أفراد القوات الصهيونية بين قتيل وجريح، بعضها اعترف بها جيش الاحتلال، ومعظمها أخفاها في ظل اتخاذه نهج التكتم الإعلامي بما يتعلق بخسائر الجيش بغزة.

وأمس الأحد، اعترف جيش الاحتلال الإسرائيلي، بمقتل ضابط ثالث، بعد ساعات من الإعلان عن مقتل اثنين آخرين، متأثرا بجراحه في معارك مع المقاومة الفلسطينية شمال قطاع غزة.

وبذلك يرتفع عدد الجنود الإسرائيليين الذين قُتلوا منذ بدء العدوان البري في 27 أكتوبر\تشرين الأول 2023 إلى 283 بحسب إحصاءات الإعلام العبري.

كما ترتفع حصيلة قتلى جيش الاحتلال، منذ بداية طوفان الأقصى في 7 أكتوبر، إلى 631 قتيلاً.