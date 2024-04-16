خبراء يجيبون: كيف ساهم استخدام الذكاء الاصطناعي بارتفاع عدد ضحايا الحرب في غزة؟

غزة - فلسطين أون لاين

أكد خبراء الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، أن إثبات استخدام الاحتلال للذكاء الاصطناعي قد يفسر حجم عدد الضحايا والتدمير الكبيرين في القطاع.



وقال الخبراء، في بيان صحافي، أمس الإثنين، إن المعلومات عن استخدام الجيش الإسرائيلي أنظمة الذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى تراجع الاهتمام بدور العنصر البشري في تجنب أو تقليل الخسائر في صفوف المدنيين والبنية التحتية، يفسر حجم عدد الشهداء وتدمير المنازل في غزة.



وربط الخبراء الأمميونبين المعلومات التي رصدوها في حقيقة استشهاد أكثر من 15 ألف فلسطيني، أي ما يقرب من نصف إجمالي الشهداء حتى الآن، خلال الأسابيع الـ6 الأولى من العدوان، - أي ضعف عدد الشهداء التي أعلنت عنها وزارة الصحة حتى اليوم الـ 193 للحرب-، وهذا يعني أنه كان هناك اعتماد بشكل أكبر على أنظمة الذكاء الاصطناعي لاختيار الأهداف.



وأشار الخبراء إلى وجود شكوك من احتمال استخدام الاحتلال لأنظمة الذكاء الاصطناعي لاستهداف "منازل عائلات" نشطاء في حركة حماس، خلال الفترة الليلية بذخائر غير موجهة تعرف باسم "القنابل الغبية"، دزن التأكد أو تحري المعلومات التي يدلي بها "الذكاء الاصطناعي".

وأوضح الخبراء أن الاحتلال مارس قصف يُسمى "أهداف القوة" لاستهداف المباني السكنية والعامة الكبيرة وعالية الارتفاع، خاصة في الأسابيع الأولى من الحرب، والتي لم تكن أهدافًا عسكرية مشروعة قد تم قصفها ببساطة بهدف صدم السكان وزيادة الضغط المدني على حماس.

وفي تقارير سابقة، قالت صحيفة الغارديان البريطانية نقلًا عن مصادر استخباراتية مطلعة، إن الاحتلال اعتمد في قصفه لغزة على قاعدة بيانات مدعومة بالذكاء الاصطناعي، حددت 37 ألف هدف محتمل.



وذكرت الصحيفة أن الاحتلال استخدام نظام الذكاء الاصطناعي المسمى "لافندر"، الذي سمح للمسؤولين العسكريين الإسرائيليين بقتل أعداد كبيرة من المدنيين الفلسطينيين، لا سيما خلال الأسابيع والأشهر الأولى من الحرب.



ورصدت الصحيفة شهادات استخباراتية عن التجارب المباشرة لمسؤولي مخابرات الاحتلال في استخدام أنظمة التعلم الآلي للمساعدة في تحديد الأهداف خلال العدوان على غزة، المستمر منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

وأكدت الشهادات أن "لافندر" لعب دورا مركزيا في الحرب، حيث قام بمعالجة كميات كبيرة من البيانات لتحديد أهداف محتملة من "صغار المقاتلين" لاستهدافهم بسرعة.

وكشف موقع +972 ، أن الاحتلال حدد باستخدام الذكاء الاصطناعي عشرات الآلاف من سكان غزة كمشتبه بهم في عمليات القصف والقتل.

وأشار الموقع في تحقيق استقصائي، إلى أن الاحتلال طوّر برنامج قائم على الذكاء الاصطناعي يعرف باسم "لافندر"، تم الكشف عنه لأول مرة، موضحًا أنه لعب دورًا مركزيًا في القصف غير المسبوق لقطاع غزة.

وقال القائد الحالي لوحدة الاستخبارات بجيش الاحتلال "النخبة 8200 " قضية تصميم آلة خاصة يمكنها معالجة كميات هائلة من البيانات بسرعة لتوليد آلاف "الأهداف" المحتملة.

وأوضح أن مثل هذه التكنولوجيا من شأنها أن تحل ما وصفه بـ "عنق الزجاجة البشري الذي يحول دون تحديد الأهداف الجديدة واتخاذ القرار للموافقة على الأهداف".

وأشارت نتائج التحقيق، إلى أن البرنامج الذي صمم لتحديد جميع النشطاء المشتبه بهم في الأجنحة العسكرية لحركة المقاومة الإسلامية حماس والجهاد الإسلامي في فلسطين، بما في ذلك العناصر ذات الرتب المنخفضة، كأهداف محتملة للتفجيرات، كان تأثيره على عمليات جيش الاحتلال لدرجة أنهم تعاملوا بشكل أساسي مع مخرجات آلة الذكاء الاصطناعي "كما لو كان قرارًا بشريًا".

ولفتت التحقيقات إلى أن البرنامج الذي اعتمد عليه جيش الاحتلال بشكل "شبه كامل"، سجّل ما يصل إلى 37000 فلسطيني كمسلحين مشتبه بهم – ومنازلهم – لشن غارات جوية محتملة.

وأشار التحقيق إلى أنه خلال المراحل الأولى من الحرب، أعطى جيش الاحتلال موافقة شاملة للضباط على اعتماد قوائم القتل التي وضعها، دون الحاجة إلى التحقق من صحة النتائج.

وأكدت مصادر عبرية، أن الأفراد البشريين كانوا بمثابة "ختم مطاطي" لقرارات الآلة، موضحين أنهم عادةً ما يخصصون شخصيًا حوالي "20 ثانية" فقط لكل هدف قبل الإذن بالقصف، على الرغم من علمه بأن النظام يرتكب ما يعتبر "أخطاء".

والنتيجة، كما شهدت المصادر، هي أن آلاف الفلسطينيين – معظمهم من النساء والأطفال - تم القضاء عليهم بسبب الغارات الجوية "الإسرائيلية"، خاصة خلال الأسابيع الأولى من الحرب، بسبب قرارات برنامج الذكاء الاصطناعي.





