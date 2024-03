دبابات "دهست أحياء" وجنود "أحرقوا عائلات".. "شهادات مروّعة" لناجين من مجازر مجمع الشفاء

غزة - فلسطين أون لاين

لليوم السابع على التوالي، يواصل جيش الاحتلال اقتحام "مستشفى الشفاء" الذي كان يضم أكثر من 7 آلاف مريض ونازح؛ وينفذ حملة إعدام واعتقالات واسعة في صفوف النازحين داخل المستشفى ويقصف المنازل المحيطة به ما خلف عشرات الشهداء والجرحى من المدنيين العزل.

وتعمد جيش الاحتلال "الإسرائيلي"، منذ اقتحامه ارتكاب المجازر "البشعة" بحق الجرحى والكوادر الطبية والمحاصرين داخل ساحات المجمع، واستخدام مدنيين فلسطينيين دروعًا بشرية رغمًا عنهم والزج بهم في ظروف شكلت خطرًا على حياتهم، وذلك لتأمين وحماية قواته وعملياته العسكرية داخل مجمع الشفاء الطبي في مدينة غزة وفي محيطه، والمستمرة منذ فجر يوم الإثنين الماضي.

وتداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الأحد، شهادات مروعة لناجين من مجزرة مستشفى الشفاء المستمرة منذ أيام.

وفقاً للمواطنين الذين نزحوا باتجاه جنوب غزة، فإن الدبابات الإسرائيلية دهست عدداً من الأشخاص وهم أحياء، في حين نفذ جنود الاحتلال عمليات إعدام ميدانية.

قالت إحدى الناجيات في مقطع الفيديو، إنهم رأوا الموت في ظل حصار منذ ستة أيام لمستشفى الشفاء، مشيرة إلى أن دبابات الاحتلال دهست المواطنين وهم أحياء.

Heartbreaking: Testimonies from survivors of the Israeli siege of Al-Shifa Hospital and the surrounding area describe field executions, house burnings, civilians being run over by tank treads, and army dogs attacking both the living and the dead. pic.twitter.com/koYmSgKNTh — Ramy Abdu| رامي عبده (@RamAbdu) March 24, 2024

وتقول السيدة، إنهم كانوا في منزل بمحيط مستشفى الشفاء، مشيرة إلى أن القصف الإسرائيلي تسبب في سقوط المنازل على رؤوس ساكنيها.في حين ذكر شاب أن قوات الاحتلال نفذت عمليات إعدام ميدانية لشبان ورجال أمام أعين أمهاتهم وأطفالهم.

فيما ذكرت سيدة أخرى، تقطن بمحاذاة مجمع الشفاء الطبي، أن جنود الاحتلال قاموا بتفتيش المنازل، وأن أحد الجنود ركل باب المنزل بقدمه، ليدخل مباشرة كلب بوليسي، وينهش زوجها، مؤكدةً قيام دبابات الاحتلال بدهس مواطنين وهم أحياء.

Another horrifying testimony from a woman who survived the vicinity of Al-Shifa Hospital... The Israeli forces entered our homes with dogs and killed the men, including my husband's uncle and brother. Bodies lay in the streets, homes were set on fire, and we were forced to flee… pic.twitter.com/qOrrmAvm14 — Ramy Abdu| رامي عبده (@RamAbdu) March 24, 2024

ومساء أمس السبت، عرضت قناة الجزيرة، شهادات مروعة لمحاصَرين في مجمع الشفاء والمنازل المحيطة، وقالت الفلسطينية جميلة الهسي، إن قوات الاحتلال قامت بقتل عائلات بأكملها، وأقدمت على اغتصاب عدد من النساء ثم قتلهن في ساحة مجمع الشفاء.

🔴: هذا لقاء من الجزيرة قبل قليل مع سيدة اسمها جميلة الهسي كانت محاصرة في محيط مستشفى الشفاء…



المقطع عباره عن 9 دقائق، فيه وصفت كل أشكال وأصناف الجرائم والعذاب اللي يعيشونه هناك "اغىًصاب النساء، اعدام، تنكيل، حرق، دهس تحت الدبابات، بالرصاص، بالصواريخ، بالجوع، بالعطش والجفاف،… pic.twitter.com/oOa2XunhX9 — MOATH | معاذ (@M0ATH) March 23, 2024

بدوره، قال الصحفي جهاد أبو شنب، إن عشرات العائلات محاصرة، بلا ماء أو طعام، منذ 6 أيام في المنازل والأحياء القريبة من مجمع الشفاء، ويتعرضون لإطلاق النار وقصف جوي ومدفعي عنيف، ويناشدون منذ عدة أيام، الصليب الأحمر والمنظمات الدولية التدخل لإنقاذهم.

كما أشار أبو شنب إلى أن بعض المواطنين الذين تمكنوا من الخروج أبلغوه أن الشهداء والمصابين بالعشرات في الشوارع، وأن قوات الاحتلال هدمت 8 منازل على رؤوس ساكنيها.

فيما قال طفل، وهو أحد الناجين من عمليات الإعدام التي نفذتها قوات الاحتلال الإسرائيلي بعد إخلاء سبيلهم من مجمع الشفاء الطبي بمدينة غزة، إن جميع من كانوا معه قُتلوا على أيدي قناصة الاحتلال، رغم إبلاغهم أنهم في أمان، بعدما اعتقلتهم قوات الاحتلال عدة ساعات.

كما تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يُظهر مجموعة من الفلسطينيين عراة، وهم متوجهون نحو المناطق الجنوبية لقطاع غزة.