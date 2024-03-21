شهيدان بقصف مسيرة "إسرائيلية" مخيم نور شمس في طولكرم

ارتقى شهيدان، مساء أمس الأربعاء، جرّاء قصف مسيّرة صهيونية موقعًا في حارة المنشية في مخيم نور شمس شرق مدينة طولكرم، عقب اقتحام كبير شنّته قوات الاحتلال للمخيم.

وأعلنت وزارة الصحة، ارتقاء الشهيدين نضال أبو عبيد وإياد نضال عزمي كانوح، في مستشفى طولكرم الحكومي.

وفي التفاصيل، قالت جمعية الهلال الأحمر، إن طواقمها تمكنت من الدخول إلى مخيم نور شمس واستلمت الشهيدين من النقطة الطبية داخل المخيم.

وأفادت مصادر صحفية بأن عددًا كبيرًا من قوات الاحتلال تصحبها جرافة مجنزرة ضخمة من نوع D9، اقتحمت المخيم وحاصرته من جميع الجهات. كما اعتلت قناصة الاحتلال البنايات المرتفعة المحيطة بالمخيم.

وشنّت قوات الاحتلال تخريبًا وتدميرًا في مناطق مختلفة بالمخيم، وهدمت الجرافة جزءًا من منزل المواطن سامر جابر والد الشهيد محمود جابر، والمطارد محمد جابر.

وحلّقت طائرات الاستطلاع والتصوير سماء المدينة ومخيماتها، وسط اشتباكات مسلحة بين مقاومين وقوات الاحتلال، وبالتزامن مع سماع أصوات تبادل كثيف للنيران، وانفجارات "ضخمة".