فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

اقتحامات واعتداءات "مُتصاعدة" في الضّفة الغربية والمقاومة تتصدى

المقاومة الإسلامية في "العراق" تهاجم محطة الكهرباء في تل أبيب

شهيدان بقصف مسيرة "إسرائيلية" مخيم نور شمس في طولكرم

الاحتلال يعدم شابًا فلسطينيًا بزعم تنفيذ "محاولة طعن" شمال الخليل

167 يومًا من حرب "الإبادة الجماعية" على قطاع غزة

بعد تعثر محكمة العدل الدولية في وقف الإبادة.. هل توجد مسارات قانونية أخرى؟

"القسَّام" تفجّر فتحة نفق في " قوَّة صهيونيَّة " بخانيونس وتبث مشاهد لـ "المعارك الضَّارية" بغزة

4 مصابين بعد إطلاق أجهزة أمن السلطة النار على مشيعي شهداء جنين

استقالة مفاجئة لرئيس وزراء أيرلندا بعد أيام من تصريحاته "اللافتة" عن غزة

سجن "هشارون" محطة للتنكيل والإذلال بحقّ الأسيرات الفلسطينيات لدى الاحتلال

شهيدان بقصف مسيرة "إسرائيلية" مخيم نور شمس في طولكرم

21 مارس 2024 . الساعة 08:44 بتوقيت القدس
...

ارتقى شهيدان، مساء أمس الأربعاء، جرّاء قصف مسيّرة صهيونية موقعًا في حارة المنشية في مخيم نور شمس شرق مدينة طولكرم، عقب اقتحام كبير شنّته قوات الاحتلال للمخيم.

وأعلنت وزارة الصحة، ارتقاء الشهيدين نضال أبو عبيد وإياد نضال عزمي كانوح، في مستشفى طولكرم الحكومي.

وفي التفاصيل، قالت جمعية الهلال الأحمر، إن طواقمها تمكنت من الدخول إلى مخيم نور شمس واستلمت الشهيدين من النقطة الطبية داخل المخيم.

وأفادت مصادر صحفية بأن عددًا كبيرًا من قوات الاحتلال تصحبها جرافة مجنزرة ضخمة من نوع D9، اقتحمت المخيم وحاصرته من جميع الجهات. كما اعتلت قناصة الاحتلال البنايات المرتفعة المحيطة بالمخيم.

وشنّت قوات الاحتلال تخريبًا وتدميرًا في مناطق مختلفة بالمخيم، وهدمت الجرافة جزءًا من منزل المواطن سامر جابر والد الشهيد محمود جابر، والمطارد محمد جابر.

وحلّقت طائرات الاستطلاع والتصوير سماء المدينة ومخيماتها، وسط  اشتباكات مسلحة بين مقاومين وقوات الاحتلال، وبالتزامن مع سماع أصوات تبادل كثيف للنيران، وانفجارات "ضخمة".

#طولكرم #الحرب على غزة #مخيم نور شمس #طوفان الأقصى

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة