منذ قرار "العدل الدولية".. 3525 شهيدًا في 375 مجزرة ارتكبها الاحتلال بغزة

غزة - فلسطين أون لاين

أفاد المكتب الإعلامي الحكومي، اليوم الإثنين، أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب منذ صدور أمر محكمة "العدل الدولية" بوقف قتل المدنيين الفلسطينيين وإيذائهم جسديًا، (375) مجزرة، وقتل (3,525) فلسطينيًا بينهم (1,720) شهيدًا من الأطفال، و(1,130) شهيدة من النساء، وشهيد من الطواقم الطبية، وشهيدين من الدفاع المدني، (12) شهيداً من الصحفيين منذ قرار المحكمة قبل شهر.

وأضاف الإعلام الحكومي، في تحديث لأهم إحصائيات حرب الإبادة على غزة، منذ صدور قرار محكمة العدل الدولية، أنّ الاحتلال أصاب (5,246) فلسطينيًا ولا يزال يمنع (11,000) جريحًا من السفر للعلاج، ولا زال (10,000) مريض سرطان يواجه خطر الموت، وألقى (4,000) طن من المتفجرات على فزة

وقال المكتب إن (2) مليون نازح لازالوا يعيشون حياة صعبة وقاسية، ودمر الاحتلال (17) مقراً حكومياً، ومدرسة وجامعة دمرهما الاحتلال بشكل كلي، و

(9) مدارس وجامعات دمرها الاحتلال بشكل جزئي، و(47) مسجداً دمرها الاحتلال بشكل كلي، و(25) مسجداً دمرها الاحتلال بشكل جزئي.

وأوضح أن الاحتلال دمر بشكل كلي (39) وحدة سكنية دمرها الاحتلال كلياً، و(143) وحدة سكنية دمرها الاحتلال جزئياً غير صالحة للسكن، وأخرج مستشفى عن الخدمية واستهدف مؤسستين صحيتين بشكل جزئي، ودكر سيارتي إسعاف.

يذكر أن "جنوب أفريقيا" تقدمت، في الحادي عشر من كانون الثاني/ يناير الماضي، بدعوى قضائية أمام محكمة "العدل الدولية"، للحكم على تصرفات "إسرائيل" في غزة بأنها "إبادة جماعية"، وإصدار أمر يجبرها على سحب قواتها.

وفي حكم مؤقت صدر في الـ26 من كانون الثاني/ يناير الماضي، طلبت المحكمة من الاحتلال الإسرائيلي "اتخاذ إجراءات لمنع الإبادة الجماعية في غزة والتحريض المباشر عليها، وتحسين الوضع الإنساني في القطاع".

وأمهلت المحكمة الاحتلال شهرًا واحدًا لتقديم تقرير مفصل حول "التدابير التي اتخذتها بهذا الخصوص".

واليوم الاثنين، هو اليوم السادس والأخير من جلسات استماع تعقدها المحكمة بشأن "العواقب القانونية لممارسات الاحتلال في الأراضي الفلسطينية المحتلة بناء على طلب من الجمعية العامة للأمم المتحدة".

ويواصل جيش الاحتلال عدوانه على قطاع غزة، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، بمساندة أميركية وأوروبية، حيث تقصف طائراته محيط المستشفيات والبنايات والأبراج ومنازل المدنيين الفلسطينيين وتدمرها فوق رؤوس ساكنيها، ويمنع دخول الماء والغذاء والدواء والوقود.

وأدى العدوان المستمر للاحتلال على غزة، إلى ارتقاء 29 ألفا و 782 شهيدا، وإصابة 70 ألفا و 43 فلسطينيا، إلى جانب نزوح أكثر من 85 بالمئة (نحو 1.9 مليون شخص) من سكان القطاع، بحسب سلطات القطاع وهيئات ومنظمات أممية.