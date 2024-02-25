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تحذيرات أمميّة بشأن غزة: ندرة مياه وانتشار للأمراض وسوء التغذية

25 فبراير 2024 . الساعة 18:55 بتوقيت القدس
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غزة - فلسطين أون لاين

حذّرت منظمات أممية، اليوم الأحد، من ندرة المياه النظيفة، وتراكم النفايات الصلبة، وانتشار الأمراض، وسوء التغذية في قطاع غزة.

وقال برنامج الأغذية العالمي، عبر منصة "إكس"، إن أزمة سوء التغذية تتزايد بقطاع غزة في ظل حالة الطوارئ المتعلقة بخطر الجوع، كما أن "إسرائيل" تعرقل عمل مؤسسات الإغاثة الدولية برفضها إصدار تصاريح لموظفيها.

وأشارت المنظمة الأممية، إلى أن "البيانات الواردة من شمالي قطاع غزة، تُظهر ارتفاع سوء التغذية لدى الأطفال خلال 4 أشهر فقط، إلى مستويات طارئة".

وقالت وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، إن "الملاجئ مكتظة بشدة، والمياه النظيفة نادرة، فيما تتراكم النفايات الصلبة، وانتشار الأمراض آخذ في الارتفاع".

وشددت في بيان لها، على أن "الظروف الصحية غير مستدامة في القطاع".

وأشارت الوكالة الأممية، إلى مواصلتها "العمل من أجل تقديم المساعدات الحيوية وسط الوضع الكارثي بقطاع غزة".

وفي اليوم الـ 142، يتواصل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، منذ الـ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، مخلفًا 29692 شهيدًا و69879 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي.

#غزة

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