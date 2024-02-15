"مُحدث" أبرز تطورات اليوم الـ 132 من الحرب الصهيونية على قطاع غزة

غزة - فلسطين أون لاين

يواصل الاحتلال الصهيوني لليوم الـ 132 على التوالي حرب "الإبادة الجماعية" التي يشنّها على قطاع غزة، من خلال شن آلاف الغارات العنيفة، ومواصلة القصف المدفعي والجوي على كافة مناطق القطاع. لم يترك الاحتلال أسلوبًا من أساليب القتل والتدمير والتهجير إلّا وقد مارسها بحق أبناء شعبنا الصامد، بدءًا من قصف المنازل فوق رؤوس ساكنيها، ونسف المربعات السكنية، وتدنيس المساجد، ونبش القبور، وصولًا إلى حصار واقتحام المستشفيات والمجمعات الطبية.

في متابعة آخر الإحصائيات، أعلنت وزارة الصحة، ظهر اليوم الخميس، أن الاحتلال الصهيوني ارتكب خلال الـ 24 ساعة الماضية، 9 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، راح ضحيتها 87 شهيدًا و 104 إصابةً. ما يرفع حصيلة الضحايا جرّاء تواصل حرب "الإبادة الجماعية" على غزة إلى 28663 شهيدًا، و 68395 إصابةً منذ السابع من أكتوبر الماضي.

التطورات الميدانية خلال الساعات الماضية

في خان يونس، اقتحمت قوات الاحتلال مجمع ناصر الطبي وسط إطلاق نار كثيف تجاه مباني المجمع.

كما أكدت مصادر صحفية أن عددًا من الجنود اعتلوا الطوابق العليا في المجمع، فيما أُطلقت الكلاب البوليسية في الساحة.

وأجبرت قوات الاحتلال إدارة المستشفى على إبقاء مرضى العناية المركزة دون طواقم طبية، مما يعرض حياتهم للخطر الشديد.

كما استهدف جنود الاحتلال مقر الإسعاف وخيام النازحين وجرّف المقابر الجماعية داخل المجمع.

واعتقلت قوات الاحتلال عددًا من الشبان والأطباء خلال خروجهم من المجمع فجر اليوم. واقتحمت جرافات الاحتلال الساحة الجنوبية في المجمع، ونفّذت عمليات تجريف وتدمير.

وأُصيب الطبيب محمد أبو لحية والصحفيين صالح الجعفراوي ومحمد سلامة وعدد من النازحين برصاص الاحتلال الصهيوني خلال نزوحهم من المجمع.

كما نُقل جثمانا الشهيدين ضياء محمد أهل وطارق علي أهل إلى مستشفى النجار في مدينة رفح بعد إطلاق قوات الاحتلال النار عليهما في الحي النمساوي.

في النصيرات، ارتقى 12 شهيدًا وأُصيب آخرون جرّاء قصف طائرات الاحتلال الصهيوني منزلًا مكون من 4 طوابق غربي المخيم.

في المغازي، استهدفت مدفعية الاحتلال ظهر اليوم عدة مناطق شرقي المخيم.

في شمال القطاع، ارتقى شهيد وأُصيب آخرون في قصف صهيوني استهدف منزلًا لعائلة "أبو سلعة" بجانب محطة أبو قمر.

كما استهدفت مدفعية الاحتلال محيط الكلية الجامعية جنوب شرقي مدينة غزة.

التطورات الميدانية خلال الـ 24 ساعة الماضية

وفي متابعة فلسطين أون لاين لأبرز التطورات الميدانية في اليوم الـ 132، واصل الاحتلال الصهيوني قصفه وارتكابه للمجازر في كافة أنحاء قطاع غزة.

في رفح، شنت طائرات الاحتلال غارتين على المناطق الشرقية للمدينة.

في خان يونس، واصلت قوات الاحتلال الصهيوني حصار مجمع ناصر الطبي وسط إطلاق نار كثيف تجاه كل من يتحرك محيط المكان.

وهددت قوات الاحتلال الصهيوني جميع النازحين داخل المجمع، وأمرتهم مغادرة المستشفى، وفي الوقت الذي غارد فيه عدد من الأهالي بوابة المجمع أطلق الاحتلال النار صوبهم بكثافة، فاضطروا العودة إلى المجمع.

وناشد النازحون في المجمع بضرورة التحرك العاجل لإنقاذهم بعد إمهال الاحتلال الصهيوني لهم حتى الساعة السابعة من صباح اليوم لإخلاء المستشفى.

وأفادت مصادر طبية أن طبيبًا أُصيب الليلة الماضية برصاص قوات الاحتلال داخل المجمع. وارتقى شهيد وأُصيب آخرون بعد قصف الاحتلال قسم العظام في المجمع.

وأكدت وزارة الصحة أن الوضع داخل مجمع ناصر الطبي كارثي و "مُقلق" خاصةً بعد تلف أنبوب الأكسجين وتسربه في المجمع، ما أدّى إلى انخفاض ضغط الأكسجين في قسم العناية المركزة وتعرّض المرضى للخطر الشديد نتيجة الاستهداف الصهيوني المتواصل.

وشنّت قوات الاحتلال فجر اليوم غارات عنيفة على عدة مناطق محيط مستشفى الأمل التابع للجمعية، ما أدّى إلى أضرار كبيرة في المبنى.

ودمّرت طائرات الاحتلال الصهيوني صباح اليوم مسجد حمد غربي المدينة.

في المغازي، قصفت طائرات الاحتلال منزلًا في حارة القساطنة داخل المخيم، ما أدّى إلى إصابة عدد من المواطنين بإصابات متفاوتة الخطورة.

في النصيرات، ارتقى 14 شهيدًأ جرّاء قصف طائرات الاحتلال منزلًا لعائلة "نويجع" غربي المخيم.

في دير البلح، نفّذت طائرات الاحتلال حزامًا ناريًا وشنّت سلسلة من الغارات المتتالية على جنوبي المدينة.

في شمال قطاع غزة، شنّت طائرات الاحتلال صباح اليوم غارةً جوية على على مدينة غزة.

كما ارتقى الصحفي معتز الغفري وزوجته ونجله جرّاء قصف الاحتلال مركبةً قرب بركة الشيخ رضوان شمالي المدينة.

وواصلت مدفعية الاحتلال قصفها على عدة مناطق شمالي القطاع.

وفي صباح اليوم، استهدفت طائرات الاحتلال الصهيوني منطقة تل الزعتر، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.