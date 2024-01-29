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الاحتلال يحاصر طفلة في مركبة عائلتها التي قصفها بمدينة غزة

29 يناير 2024 . الساعة 19:05 بتوقيت القدس
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صورة أرشيفية

صرح إسعاف الهلال الأحمر الفلسطيني، مساء الإثنين، أن طفلة عمرها 7 سنوات، محاصرة بالدبابات الإسرائيلية في مدينة غزة داخل مركبة عائلتها التي قصفها الاحتلال قبل نحو ثلاث ساعات، فاستشهد (والدها وأشقاؤها الأربعة).

وأضاف الهلال، "لا تزال طواقمنا تتواصل مع الطفلة لتهدئتها لا سيما وأنه تم قصف العائلة خلال اتصالهم بخدمة الإسعاف والطوارئ لطلب النجدة".

وتابع: "لا تزال مركبات الإسعاف تعجز عن الوصول إلى المكان الذي يعتبره الاحتلال منطقة عسكرية مغلقة، ويستهدف كل من يحاول التحرك في المنطقة".

ويتواصل القصف الجوي والمدفعي على أنحاء واسعة من قطاع غزة، وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الاثنين، أن جيش الاحتلال ارتكب 14 مجزرة جديدة في قطاع غزة خلال الـ24 ساعة الماضية، راح ضحيتها 215 شهيدًا  و300 إصابة.

وأفادت وزارة الصحة بأن حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة المتواصل منذ 115 يومًا ارتفعت إلى 26 ألفًا و637 شهيدًا، و65 ألفًا و387 إصابة.

وأضافت أنَ العديد من الضحايا لا يزالون تحت الركام وفي الطرقات، فيما يمنع الاحتلال طواقم الإسعاف والدفاع المدني من الوصول إليهم.

 

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