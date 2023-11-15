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استطلاع: تراجع الدعم في أمريكا لحرب (إسرائيل) على غزة

15 نوفمبر 2023 . الساعة 23:10 بتوقيت القدس
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استطلاع: تراجع الدعم في أمريكا لحرب (إسرائيل) على غزة

أظهر استطلاع جديد أجرته “رويترز/ إبسوس” أن التأييد الشعبي في الولايات المتحدة لحرب (إسرائيل) على قطاع غزة في تراجع، بينما يعتقد أغلب الأمريكيين، أنه يتعين على حكومة الاحتلال إعلان وقف لإطلاق النار في الصراع الذي تفاقم إلى أزمة إنسانية.

واستطلاع الرأي الذي أجري على مدار يومين، أظهر أن نحو 32 بالمئة من المشاركين قالوا: “الولايات المتحدة عليها أن تدعم إسرائيل” لدى سؤالهم عن الدور الذي من المفترض أن تقوم به بلادهم في الصراع. وقلّت بذلك النسبة عن 41 بالمئة كان هذا موقفهم في استطلاع رأي أجري في 12 و13 أكتوبر/ تشرين الأول.

وارتفعت نسبة من قالوا إن “الولايات المتحدة يجب أن تكون وسيطا محايدا” إلى 39 بالمئة في الاستطلاع الجديد من 27 بالمئة قبل شهر. وقال أربعة بالمئة من المشاركين في الاستطلاع، إن على الولايات المتحدة دعم الفلسطينيين، و15 بالمئة قالوا إن الولايات المتحدة لا يجب أن تتدخل إطلاقا، والنسبتان مماثلتان لما أظهره استطلاع الشهر الماضي.

وقال نحو 68 بالمئة من المشاركين في الاستطلاع، إنهم يوافقون على جملة: “(إسرائيل) عليها أن تعلن وقفا لإطلاق النار وتحاول التفاوض”.

 

 

المصدر / وكالات
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