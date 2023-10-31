الأمم المتحدة تدعو لحماية مشافي غزة من القصف

دعت منظمة الأمم المتحدة، إلى حماية المشافي في قطاع غزة من القصف الصهيوني الذي يستهدفها منذ بدء العدوان على القطاع.

وفي معرض رده على سؤال الأناضول حول موقف أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش من استهداف مشافٍ في غزة، قال الناطق الأممي ستيفان دوجاريك إن غوتيريش يعارض قصف المشافي في القطاع.

وأضاف دوجاريك أنه لا يمكن استخدام المشافي خلال الاشتباكات، داعياً إلى حماية النزلاء فيها.

وأكد أن الأمم المتحدة تواصل دعواتها لهدنة إنسانية في غزة وأنها ستواصل جهودها لتحقيق ذلك.

وأمس، أعلنت وزارة الصحة في غزة، أن الطابق الثالث والأخير من مستشفى الصداقة التركي الفلسطيني تعرض لقصف طيران الاحتلال، ما أدى إلى وقوع أضرار جسيمة.

المصدر / الأناضول