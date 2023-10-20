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حماس: تهديد الاحتلال بقصف مستشفى القدس جريمة حرب

20 أكتوبر 2023 . الساعة 23:13 بتوقيت القدس
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مستشفى القدس في غزة

أدانت حركة المقاومة الإسلامية حماس، اليوم الجمعة، تهديد جيش الاحتلال الإسرائيلي بقصف مستشفى القدس ومقر جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في قطاع غزة.

وقالت حماس في تصريح صحفي، إن "تهديد الاحتلال بقصف مستشفى القدس يُعدُّ جريمة حرب جديدة يندى لها جبين الإنسانية، لا سيّما بعد قصف المستشفى المعمداني، واستشهاد قرابة 500 من النازحين فيه".

وأضافت حماس أن "جرائم الاحتلال الممنهجة، تتطلّب من المجتمع الدولي، والأمم المتحدة ومؤسساتها، التدخل الفاعل لوقف تلك الجرائم ولتفعيل آليات المحاسبة الدولية لهذا الكيان المارق والمتجرّد من كافة القيم والأخلاق".

ويُعد تهديد الاحتلال الإسرائيلي بقصف مستشفى القدس ومقر جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني جريمة حرب شنعاء، تعكس وحشية العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني.

المصدر / فلسطين أون لاين 
#مستشفى الهلال الأحمر الإماراتي #حماس والشعبية #جريمة المعمداني

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