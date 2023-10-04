"حماس": الاعتداء على أسرانا لن يفلح في كسر إرادتهم

أكدت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، أن همجية قوات الاحتلال الفاشي وعدوانها على أسرانا الأبطال في سجني "جلبوع" و"ريمون" الليلة الماضية، لن تفلح في كسر إرادة أسرانا الأبطال وصمودهم في وجه السجّان الغاصب.

وشملت انتهاكات الاحتلال، اقتحام أقسام الأسرى والاعتداء عليهم باستخدام أدوات قمعية، وفرض تنقلات جماعية تعسفية بحقهم، بتحريض مباشر من الوزير المتطرّف إيتمار بن غفير.

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ودعا المتحدث باسم الحركة جهاد طه خلال تصريح صحفي، اليوم الأربعاء، المنظَّمات الحقوقية ومجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة إلى التحرك العاجل لوقف العدوان الإسرائيلي المتجدّد والممنهج بحق أسرانا، والذي يصب الزيت على النار، لافتًا إلى أنه قد يُفضي إلى تصعيد جديد يتحمَّل الاحتلال الإسرائيلي مسؤوليته وتبعاته.

المصدر / فلسطين أون لاين