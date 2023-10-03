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بالفيديو جنود الاحتلال ينكّلون بسيدة فلسطينية بصورة وحشية

03 أكتوبر 2023 . الساعة 14:03 بتوقيت القدس
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من مشهد التنكيل والاعتداء على السيدة غدير الأطرش

تعرَّضت سيدة فلسطينية للاعتداء والتنكيل من قِبل عدد من الجنود الإسرائيليين في مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية وفق فيديو نشره ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي.

وبحسب مصادر محلية، إن السيدة التي تمَّ الاعتداء عليها، في الفيديو هي غدير الأطرش، (30 عامًا) وقد تعرَّضت للدفع من قِبل مجندة إسرائيلية، وتبع ذلك تعرّضها للركل والضرب من قِبل مجموعة جنود إسرائيليين.

وبحسب تصريحات للسيدة الأطرش، روت أنها كانت برفقة زوجة شقيقها وبالصدفة مروا في موقع اندلعت فيه مواجهات بين عشرات المواطنين والجنود الإسرائيليين، وعند مرورهم بالقرب من جيش الاحتلال تعرَّضت للتنكيل من قِبل مجندة.

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وأضافت: "دافعت عن نفسي ولم أسمح للمجندة بضربي مرة أخرى، الأمر الذي أدَّى لتدخل عدد من الجنود الذين ركلوني وأوقعوني أرضًا وانهالوا عليّ بالضرب".

وأشارت الأطرش إلى أنها "أصيبت بكدمات في مختلف أنحاء جسدها"، وعبَّرت عن "صدمتها من جرَّاء الحادثة" مشيرة إلى أنها "لم تستوعب ما جرى".

والأطرش أسيرة سابقة، وسبق أن أمضت مدَّة 3 سنوات في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

المصدر / فلسطين أون لاين
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