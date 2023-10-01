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في تصعيد جديد.. الاحتلال ينقل سعدات إلى سجن "نفحة"

01 أكتوبر 2023 . الساعة 18:10 بتوقيت القدس
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نقلت إدارة سجون الاحتلال، عصر اليوم الأحد، الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين أحمد سعدات وعدد من أسرى "الشعبية" من قسم (5) في سجن ريمون إلى قسم (10) في سجن نفحة، ما أدى إلى حالة من التوتر بين أسرى الجبهة.

وقال مركز حنظلة للأسرى والمحررين، في بيان صحفي، إنّ حالة من التوتر سادت  أقسام الجبهة الشعبية في كافة السجون، إثر الحملة الشرسة التي طالت أسراها.

وحملت "الشعبية" الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة سعدات وجميع أسراها المنقولين.

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جدير بالذكر أنّ إدارة سجون الاحتلال كانت قد نقلت سعدات، والأسيران عاهد أبو غلمي، ووليد حناتشة إلى العزل الانفرادي في مايو/أيار المنصرم.

وتأتي هذه الإجراءات العنصريّة من أجل فرض المزيد من الرقابة والسيطرة على الأسرى، وضرب أي حالة (الاستقرار) التي يعيشها الأسير.

 

المصدر / فلسطين أون لاين
#سجن ريمون #الاحتلال #الجبهة الشعبية #سجن نفحة #أحمد سعدات #عاهد أبو غلمي #وليد حناتشة

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