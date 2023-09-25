صغار مزارعي الدواجن يناشدون الزراعة لتوفير الصيصان والأعلاف

غزة/ رامي رمانة: -

نظم صغار مزارعي الدواجن في قطاع غزة، أمس، وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة الزراعة بغزة مطالبين بتذليل العقبات التي تقف في وجههم وتحول دون حصولهم على المدخلات الأساسية لعمليات الإنتاج الزراعي.

حيث تحدث مربي الدواجن محمد أبو جزر عن الصعوبات التي يواجهها في سوق الدواجن المحلي، مشيراً إلى نقص توفر الصوص في السوق، مما يجعله يضطر لشرائه بأسعار مرتفعة للغاية.

ويمتلك أبو جزر مزرعة تكفي لتربية نحو 7 آلاف صوص، ويعيل أسرة من 11 فرداً.

وأضاف أبو جزر لصحيفة "فلسطين" أن مشكلة أخرى يواجهها المزارعون هي ارتفاع أسعار الأعلاف، حيث يفترض أن يباع الطن بسعر 2800 شيقلاً، إلا أن التجار يحتكرون الأسعار ويبيعونها بـ 3800 شيقل، مما يزيد من تكاليف الإنتاج ويجعل من الصعب تحقيق الأرباح المستدامة حسب قوله.

بدوره تطرق مربي الدواجن محمود الشواف إلى مشكلة أخرى تواجه صغار المزارعين، وهي التنافس مع كبار المزارعين الذين يسيطرون على الأسواق ويتحكمون في كميات وأسعار المدخلات اللازمة لعمليات الإنتاج الزراعي.

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وأوضح الشواف لصحيفة "فلسطين" أنه كان يعتمد بشكل كبير على مزارعه لتحقيق مكاسب مالية، لكنه تعرض لأضرار مالية جسيمة نتيجة للأزمات السابقة والظروف الطبيعية القاسية، وبالرغم من محاولاته للتعافي واستئناف الإنتاج، إلا أنه ما زال يعاني من تلك الضغوط المالية، مما يجعل استمراريته في العملية الإنتاجية أمرا صعبا.

كما تطرقت مربية الدواجن جمالات القاضي التي تعمل في هذه المهنة منذ سنوات عديدة إلى عدم قدرتها على اقتناء الصوص اللازم للتربية بسبب توفرها المحدود وعدم توفير الدعم المناسب من جهات الاختصاص.

وبينت القاضي لصحيفة "فلسطين" أنها تعتمد بشكل كبير على إنتاج مزرعتها لتوفير سبل المعيشة لأسرتها، وما يزيد من معاناتها، هو وجود ديون متراكمة تصل إلى 20 ألف شيقل، مما يجعل الوضع المالي صعبا للغاية ويهدد استمراريتها في هذه النشاط الزراعي الحيوي.

وفي السياق ناقش المجلس الاستشاري للدواجن بوزارة الزراعة، عدة موضوعات زراعية هامه تتعلق بتطوير قطاع الدواجن بحضور وكيل وزارة الزراعة د.أيمن اليازوري .

حيث تناول المجتمعون خلال اللقاء العديد من القضايا الهامة، كان من أبرزها أسعار الأعلاف والصيصان، وإشكالية حصول صغار مربي الدواجن على الصيصان، ومناقشة كمية بيض التفريخ المدخلة للقطاع.

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ويضم المجلس مدراء عامون ومختصون من وزارة الزراعة، إضافة إلى ممثلين عن كل من الأجسام النقابية والفاعلين في قطاع الدواجن والمربين.

وحسب بيانات وزارة الزراعة يحتضن قطاع غزة (1640) مزرعة دجاج لاحم ، و(288) مزرعة دجاج بياض، فيما أن عدد مزراع تربية الحبش في قطاع غزة 200 مزرعة تتركز غالبيتها في محافظة خانيونس جنوب القطاع.

ومعدل استهلاك قطاع غزة من الدجاج 2 مليون دجاجة شهرياً في الأوقات الاعتيادية، ويرتفع معدل الاستهلاك لنحو 500-800 ألف دجاجة اضافية في شهر رمضان، غير أن العدد يتقلص في عيد الأضحى والأيام التي تليه ليسجل الاستهلاك نحو 1.5 مليون دجاجة، لأن الإقبال يكثر على لحوم الأضاحي.