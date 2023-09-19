دعوات لنصرة الأسرى في مواجهة انتهاكات الاحتلال

تتواصل دعوات الفصائل الفلسطينية لمساندة الأسرى ونصرة قضيتهم في ظل إجراءات الاحتلال وانتهاكاته المستمرة بحقهم، وسط نداءات للمشاركة في وقفات غاضبة تنديداً بقرار الاحتلال معاقبة الأسرى.

وقررت سلطات الاحتلال أمس، معاقبة أسرى سجن النقب بمنع إدخال الملابس لمدة 6 شهور، وذلك ضمن الهجمة الممنهجة لحكومة الاحتلال و(الوزير) المتطرف إيتمار بن غفير.

من جانبها، دعت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، أبناء شعبنا لإدامة نصرة الأسرى، والمشاركة في كل الفعاليات المساندة لهم، والعمل على كل المستويات لفضح جرائم الاحتلال بحقهم، ونقل رسالة الأسرى للعالم، ومنع الاحتلال من الاستفراد بهم مهما كان الثمن.

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وأكدت عدة فصائل فلسطينية أخرى على ضرورة المشاركة الجماهيرية في الفعاليات الشعبية المساندة لأسرى النقب وكافة الأسرى في سجون الاحتلال.

يُذكر أن الأسرى في سجن النقب قرروا إعادة وجبات الطعام وإغلاق الأقسام غداً الثلاثاء، كرد أولي على إجراءات إدارة السجن التي تمس متطلبات حياتهم الأساسية.

وضمن الهجمة الممنهجة لحكومة الاحتلال ووزيرها المتطرف إيتمار بن غفير، قررت إدارة السجون معاقبة أسرى النقب بمنع إدخال الملابس لمدة 6 شهور.

المصدر / فلسطين أون لاين