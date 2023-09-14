تحذير من تكرار سيناريو اغتيال الأسير خضر عدنان

حذرت الهيئة القيادية العليا لأسرى حركة الجهاد الإسلامي، اليوم الخميس، إدارة سجون الاحتلال من تكرار سيناريو اغتيال الأسير الشيخ الشهيد خضر عدنان.

وهددت الهيئة في تصريح إعلامي لها، اليوم الخميس، "برد غير متوقع يُجبر الاحتلال على إعادة سياساته تجاه الأسرى الإداريين المضربين عن الطعام ، حال تعرض أي أسير من الحركة لعملية اغتيال جديدة".

وقالت إنه ''تم إبلاغنا من قبل محامية الأسيرسلطان خلوف بأن وضعه الحالي أشبه بالأيام الأخيرة للأسير الشهيد خضر عدنان''.

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‏ وقالت الهيئة القيادية العليا لأسرى "الجهاد" إن "المعتقل سلطان خلوف المضرب عن الطعام منذ 43 يوماً ويقبع حالياً في سجن الرملة قسم 12 وهو القسم الذي تم فيه اغتيال الأسير الشيخ خضر عدنان، وسط ظروف صحية خطيرة للغاية؛ حيث يعاني من الإرهاق وصعوبة في الكلام وعدم قدرة على شرب الماء ودخل مرحلة الخطر الشديد".

ويواصل ثلاثة أسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي، إضرابهم المفتوح عن الطعام، في ظل تدهور وضعهم الصحي.

وأشار نادي الأسير، في بيان، أمس الأربعاء، أن "الوضع الصحي للمعتقلين المضربين سلطان خلوف، وكايد الفسفوس، وماهر الأخرس، في تدهور مع مرور الوقت، ورغم ذلك لم تتعاطَ إدارة السجون مع أي مطلب من مطالبهم".

يُذكر أن عدد المعتقلين الإداريين بلغ أكثر من 1200 معتقل، وهذه النسبة هي الأعلى منذ سنوات انتفاضة الأقصى، التي اندلعت في العام 2000.

و"الإداري" هو اعتقال دون تهمة أو محاكمة، ودون السماح للمعتقل أو محاميه بمعاينة المواد الخاصة بالأدلة، حيث تتذرع سلطات الاحتلال بأن المعتقلين الإداريين لهم ملفات سرية لا يمكن الكشف عنها مطلقا.

وغالبا ما يتعرض المعتقل الإداري لتجديد مدة الاعتقال أكثر من مرة لمدة ثلاثة أو ستةأو ثمانية شهور، وقد تصل أحيانا إلى سنة كاملة.

المصدر / فلسطين أون لاين