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13 سبتمبر في ذاكرة أحداث فلسطين

13 سبتمبر 2023 . الساعة 08:00 بتوقيت القدس
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13 سبتمبر في ذاكرة أحداث فلسطين

شهد 13 سبتمبر/ أيلول العديد من الأحداث المهمة على الصعيد الفلسطيني والعربي والدولي يضع "" أبرزها في نقاط:

  • 1882 هزيمة أحمد عرابي في معركة التل الكبير وبداية الاحتلال الإنجليزي لمصر.
  • 1936 اندلاع معارك كبرى في القدس إثر احتلال الجيش البريطاني مخفر البراق في المدنية.
  • 1938 بداية معركة تحرير القدس وهي واحدة من المعارك العسكرية التي اتخذت طابع المعارك الحربية المنظمة في الثورة الفلسطينية الكبرى (1936-1939) وكان ذلك ضمن الخطة التي رسمتها قيادة الثورة لتحرير المدن الفلسطينية، وقد تم تحرير الخليل وجنين وبيسان وبئر السبع ورام الله، ثم كانت معركة تحرير القدس التي امتدت من 13-20 من الشهر ذاته.
  • 1940 القوات الإيطالية تغزو مصر في أثناء الحرب العالمية الثانية.
  • 1970 بداية الصدام المسلح بين الجيش الأردني ومنظمة التحرير الفلسطينية فيما يعرف باسم أحداث أيلول الأسود.
  • 1993 ياسر عرفات واسحق رابين يوافقان على اتفاقية أوسلو.
  • 1993 طائرات الاحتلال الإسرائيلي تغتال 3 من كتائب شهداء الأقصى في جنين.
  • 2015 قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم المسجد الأقصى واشتبكت مع لمصلين المعتكفين فيه خلال محاولتها إخراجهم من المسجد وتفريغه.
المصدر / فلسطين أون لاين
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