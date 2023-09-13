13 سبتمبر في ذاكرة أحداث فلسطين

شهد 13 سبتمبر/ أيلول العديد من الأحداث المهمة على الصعيد الفلسطيني والعربي والدولي يضع "" أبرزها في نقاط:
- 1882 هزيمة أحمد عرابي في معركة التل الكبير وبداية الاحتلال الإنجليزي لمصر.
- 1936 اندلاع معارك كبرى في القدس إثر احتلال الجيش البريطاني مخفر البراق في المدنية.
- 1938 بداية معركة تحرير القدس وهي واحدة من المعارك العسكرية التي اتخذت طابع المعارك الحربية المنظمة في الثورة الفلسطينية الكبرى (1936-1939) وكان ذلك ضمن الخطة التي رسمتها قيادة الثورة لتحرير المدن الفلسطينية، وقد تم تحرير الخليل وجنين وبيسان وبئر السبع ورام الله، ثم كانت معركة تحرير القدس التي امتدت من 13-20 من الشهر ذاته.
- 1940 القوات الإيطالية تغزو مصر في أثناء الحرب العالمية الثانية.
- 1970 بداية الصدام المسلح بين الجيش الأردني ومنظمة التحرير الفلسطينية فيما يعرف باسم أحداث أيلول الأسود.
- 1993 ياسر عرفات واسحق رابين يوافقان على اتفاقية أوسلو.
- 1993 طائرات الاحتلال الإسرائيلي تغتال 3 من كتائب شهداء الأقصى في جنين.
- 2015 قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم المسجد الأقصى واشتبكت مع لمصلين المعتكفين فيه خلال محاولتها إخراجهم من المسجد وتفريغه.
المصدر / فلسطين أون لاين