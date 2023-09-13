13 سبتمبر في ذاكرة أحداث فلسطين

شهد 13 سبتمبر/ أيلول العديد من الأحداث المهمة على الصعيد الفلسطيني والعربي والدولي يضع " " أبرزها في نقاط:

1882 هزيمة أحمد عرابي في معركة التل الكبير وبداية الاحتلال الإنجليزي لمصر.

هزيمة أحمد عرابي في معركة التل الكبير وبداية الاحتلال الإنجليزي لمصر. 1936 اندلاع معارك كبرى في القدس إثر احتلال الجيش البريطاني مخفر البراق في المدنية.

اندلاع معارك كبرى في القدس إثر احتلال الجيش البريطاني مخفر البراق في المدنية. 1938 بداية معركة تحرير القدس وهي واحدة من المعارك العسكرية التي اتخذت طابع المعارك الحربية المنظمة في الثورة الفلسطينية الكبرى (1936-1939) وكان ذلك ضمن الخطة التي رسمتها قيادة الثورة لتحرير المدن الفلسطينية، وقد تم تحرير الخليل وجنين وبيسان وبئر السبع ورام الله، ثم كانت معركة تحرير القدس التي امتدت من 13-20 من الشهر ذاته.

بداية معركة تحرير وهي واحدة من المعارك العسكرية التي اتخذت طابع المعارك الحربية المنظمة في الثورة الفلسطينية الكبرى (1936-1939) وكان ذلك ضمن الخطة التي رسمتها قيادة الثورة لتحرير المدن الفلسطينية، وقد تم تحرير الخليل وجنين وبيسان وبئر السبع ورام الله، ثم كانت معركة تحرير القدس التي امتدت من 13-20 من الشهر ذاته. 1940 القوات الإيطالية تغزو مصر في أثناء الحرب العالمية الثانية.

القوات الإيطالية تغزو مصر في أثناء الحرب العالمية الثانية. 1970 بداية الصدام المسلح بين الجيش الأردني ومنظمة التحرير الفلسطينية فيما يعرف باسم أحداث أيلول الأسود.

بداية الصدام المسلح بين الجيش الأردني ومنظمة التحرير الفلسطينية فيما يعرف باسم أحداث أيلول الأسود. 1993 ياسر عرفات واسحق رابين يوافقان على اتفاقية أوسلو .

ياسر عرفات واسحق رابين يوافقان على . 1993 طائرات الاحتلال الإسرائيلي تغتال 3 من كتائب شهداء الأقصى في جنين.

طائرات الاحتلال الإسرائيلي تغتال 3 من كتائب شهداء الأقصى في جنين. 2015 قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم المسجد الأقصى واشتبكت مع لمصلين المعتكفين فيه خلال محاولتها إخراجهم من المسجد وتفريغه.

المصدر / فلسطين أون لاين