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الجبهة الشعبيّة تحذر السلطة من تقديم تنازلات مقابل تطبيع السعودية مع الاحتلال

07 سبتمبر 2023 . الساعة 17:27 بتوقيت القدس
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حذرت الجبهة الشعبيّة لتحرير فلسطين، من إقدام السلطة في رام الله على تنازلات تمس بالحقوق مقابل تطبيع السعودية مع كيان الاحتلال الإسرائيلي، بحجة أن "هذا التطبيع يفتح أمامها أفقًا سياسيًا بالعودة إلى المفاوضات".

وقالت الجبهة الشعبية في بيان صحفي، اليوم الخميس، إنه "مع تواتر الاتصالات الأميركية مع السعودية وتقدمها في الوصول إلى صفقة تقود إلى تطبيع علاقاتها مع الكيان، تجري اتصالات موازية مع السلطة الفلسطينيّة وتقديم وعودٍ وإغراءات لها على أنّ الصفقة ستدفع بما يُسمى (حل الدولتين)، وعلى أنّها ستجد من الدعم المالي والاقتصادي".

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كما دانت، إقدام السعوديّة على البحث عن صفقة تطبيع مع الكيان، وعدّت ذلك تطورًا خطيرًا، مضيفة أن السعودية من الدول التي تعد إحدى الدول المركزية ببعديها العربي والإسلامي، وستكون خطوتها التطبيعية قاطرة لمزيدٍ من تساقط الدول.

ودعت إلى تحشيد القوى الفلسطينيّة والعربيّة للضغط من أجل قطع الطريق على هذه الخطوة، التي سيترتّب عليها عواقب وخيمة؛ ليس على قضية الشعب الفلسطيني فقط، وإنما على الشعوب العربيّة ومصالحها العليا.

المصدر / فلسطين أون لاين
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