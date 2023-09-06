الاحتلال يعتقل والدة وشقيقة منفذ عملية الطعن بالقدس

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأربعاء، والدة وشقيقة منفذ عملية الطعن في القدس المحتلة.

واقتحمت قوات الاحتلال منزل منفذ العملية باسم عياد لافي (17 عامًا) في حي أم ليسون في جبل المكبر، واعتقلت والدته وشقيقته.

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وأصيب ثلاثة مستوطنين أحدهم بجروح خطيرة، في عملية طعن بمنطقة باب الخليل في القدس المحتلة.

ونفذ الفتى "لافي" عملية الطعن باستخدام "ساطور" عند باب الخليل في القدس، أسفرت عن إصابة ثلاثة مستوطنين وصفت حالة أحدهم بالخطيرة.

واستنفرت قوات الاحتلال في محيط منطقة العملية، واعتقلت المنفذ، فيما حلقت طائرات الاحتلال المروحية في سماء القدس المحتلة.

المصدر / فلسطين أون لاين