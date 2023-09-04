4 سبتمبر في ذاكرة أحداث فلسطين

شهد 4 سبتمبر/ أيلول العديد من الأحداث المهمة على الصعيد الفلسطيني والعربي والدولي يضع " " أبرزها في نقاط:

1920 اعلان تأسيس الهستدروت وهي من أهم المؤسسات الاستيطانية التي تشكلت بعد مؤتمر لندن في تموز 1920 الذي تواكب مع استبدال الإدارة العسكرية في فلسطين بإدارة مدنية. 1953 عقد الدورة الأولى لمجلس الدفاع العربي المشترك في القاهرة. 1977 عقدت فصائل منظمة التحرير الفلسطينية اجتماعا لها في طرابلس الغرب ووقعت على وثيقة "الوحدة الوطنية الفلسطينية". 1981 إعلان الإضراب العام في فلسطين احتجاجًا على الحفريات تحت المسجد الأقصى. 1981 اغتيال السفير الفرنسي في لبنان لويس دو لامار. 1997 عملية استشهاديه نفذها 3 شبان من كتائب القسام في أحد أحياء غربي القدس تؤدي إلى مقتل 7 إسرائيليين وجرح 150 آخرين. 1998 تأسيس محرك البحث غوغل على يد سيرجي برين ولاري بايج. 2001 فجر الاستشهادي رائد البرغوثي من رام الله نفسه في شارع الأنبياء غرب القدس مما أسفر عن مقتل 5 صهاينة. 2001 الاحتلال يشنّ هجومًا واسعًا على مناطق السلطة الفلسطينية ومبانيها الرسمية ورئيس الوزراء الإسرائيلي آنذاك أرئيل شارون يقرّر فرض الإقامة الجبرية على ياسر عرفات في رام الله ومنعه من السفر. 2014 نجاه النائب الثاني لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني حسن خريشة من محاولة اغتيال بعد أن أطلق مسلحون النار على سيارته في مدينة طولكرم.

المصدر / فلسطين أون لاين