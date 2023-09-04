4 سبتمبر في ذاكرة أحداث فلسطين

شهد 4 سبتمبر/ أيلول العديد من الأحداث المهمة على الصعيد الفلسطيني والعربي والدولي يضع "" أبرزها في نقاط:
- 1920 اعلان تأسيس الهستدروت وهي من أهم المؤسسات الاستيطانية التي تشكلت بعد مؤتمر لندن في تموز 1920 الذي تواكب مع استبدال الإدارة العسكرية في فلسطين بإدارة مدنية.
- 1953 عقد الدورة الأولى لمجلس الدفاع العربي المشترك في القاهرة.
- 1977 عقدت فصائل منظمة التحرير الفلسطينية اجتماعا لها في طرابلس الغرب ووقعت على وثيقة "الوحدة الوطنية الفلسطينية".
- 1981 إعلان الإضراب العام في فلسطين احتجاجًا على الحفريات تحت المسجد الأقصى.
- 1981 اغتيال السفير الفرنسي في لبنان لويس دو لامار.
- 1997 عملية استشهاديه نفذها 3 شبان من كتائب القسام في أحد أحياء غربي القدس تؤدي إلى مقتل 7 إسرائيليين وجرح 150 آخرين.
- 1998 تأسيس محرك البحث غوغل على يد سيرجي برين ولاري بايج.
- 2001 فجر الاستشهادي رائد البرغوثي من رام الله نفسه في شارع الأنبياء غرب القدس مما أسفر عن مقتل 5 صهاينة.
- 2001 الاحتلال يشنّ هجومًا واسعًا على مناطق السلطة الفلسطينية ومبانيها الرسمية ورئيس الوزراء الإسرائيلي آنذاك أرئيل شارون يقرّر فرض الإقامة الجبرية على ياسر عرفات في رام الله ومنعه من السفر.
- 2014 نجاه النائب الثاني لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني حسن خريشة من محاولة اغتيال بعد أن أطلق مسلحون النار على سيارته في مدينة طولكرم.
المصدر / فلسطين أون لاين