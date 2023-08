قُتل 63 شخصًا وأُصيب 43، في حريق اندلع في مبنى مكون من 5 طوابق، وسط مدينة جوهانسبرغ بجنوب أفريقيا، في وقت مبكر من صباح الخميس، وفقًا لوكالة فرانس برس.

وذكرت هيئة الإذاعة العامة في جنوب أفريقيا، أن خدمات الطوارئ "استجابت بشكل فوري"، حيث عمل رجال الإطفاء على إخماد الحريق.

وقال المتحدث باسم خدمات الطوارئ في المدينة، روبرت مولودزي، إن العديد من الأشخاص يعالجون في مكان الحادث، في حين جرى نقل بعضهم إلى مرافق الرعاية الصحية، وفقًا لبيان على منصَّة "إكس" (تويتر سابقًا).

وبحسب هيئة الإذاعة العامة لم يعرف حتى الآن سبب الحريق.

#JoburgUpdates Firefighters , @CityofJoburgEMS are currently attending to a building on fire in the Joburg CBD corner Delvers and Alberts street .Ten people confirmed dead and multiple patients treated on scene transported to various health care facilities for further medical… pic.twitter.com/OZTrajIbAq