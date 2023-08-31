فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

روسيا تستخدم "الفيتو" ضد مشروع قرار لمجلس الأمن

مقتل جندي إسرائيلي وإصابة 5 آخرين في عملية دهس فدائية غرب رام الله

"عاطوف".. يخنقها الاحتلال بـ"خندق" ابتلع أراضيها

حمادة: عملية الدهس برام الله تنفيذ مباشر لوعد المقاومة

الجراح الفلسطيني "دبابسة".. نجاحات متعددة في "العلاج بالخلايا الجذعية"

"قاسم": لا أمن للمحتل طالما يحتل أرضنا ويعتدي على مقدَّساتنا

الحاضنة الشعبية.. "درع أمان" يحتضن المطاردين في الضفة

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى بحماية مشدَّدة

4 إصابات في 11 حادث سير خلال الـ24 ساعة الماضية

تخللها مواجهات وإصابات.. الاحتلال يشن حملة اعتقالات بمناطق متفرقة من الضفة

بالفيديو صباح اليوم.. حريق هائل يوقع 63 قتيلًا على الأقل في جنوب أفريقيا

31 اغسطس 2023 . الساعة 09:03 بتوقيت القدس
...
63 قتيلا على الأقل في حريق جنوب أفريقيا

قُتل 63 شخصًا وأُصيب 43، في حريق اندلع في مبنى مكون من 5 طوابق، وسط مدينة جوهانسبرغ بجنوب أفريقيا، في وقت مبكر من صباح الخميس، وفقًا لوكالة فرانس برس.

وذكرت هيئة الإذاعة العامة في جنوب أفريقيا، أن خدمات الطوارئ "استجابت بشكل فوري"، حيث عمل رجال الإطفاء على إخماد الحريق.

اقرأ أيضًا: حفل يوم ميلاد يتحول لمجزرة دموية بجنوب أفريقيا

وقال المتحدث باسم خدمات الطوارئ في المدينة، روبرت مولودزي، إن العديد من الأشخاص يعالجون في مكان الحادث، في حين جرى نقل بعضهم إلى مرافق الرعاية الصحية، وفقًا لبيان على منصَّة "إكس" (تويتر سابقًا).

وبحسب هيئة الإذاعة العامة لم يعرف حتى الآن سبب الحريق.

المصدر / وكالات
#حريق #جنوب أفريقيا #حريق جنوب أفريقيا

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة