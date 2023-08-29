فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

خلال لقائه بـ"غوتيريش".. "غالانت": احتمالات التصعيد على الحدود الشمالية "تتزايد"

3 إصابات في 9 حوادث سير خلال الـ24 ساعة الماضية

نتائج الثانوية العامة 2023 الدورة الثانية في الضفة وقطاع غزة

قبيل اعتقاله.. "حماد" يدعو للتحرّك القوي للإفراج عن جثامين الشهداء المحتجزة

مصانع تويوتا اليابانية تكشف سبب توقفها المفاجئ عن الإنتاج اليوم الثلاثاء

وظيفة شاغرة في جمعية الإغاثة الزراعية الفلسطينية

الفلسطيني لولو يبتكر محطة تحلية بمميزات تضاهي المستورد

القماطي: إقالة "المنقوش" رسالة للاحتلال الإسرائيلي أن التطبيع مع ليبيا مرفوض

رابط نتائج الدورة الثانية 2023 الثانوية العامة توجيهي فلسطين

روسيا تقصف وسط أوكرانيا

جرائم متصاعدة: قتيل في اللد يرفع عدد الضحايا منذ بداية العام لـ150

29 اغسطس 2023 . الساعة 09:00 بتوقيت القدس
...
توضيحية

قُتل الشاب عمار أبو زايد، في الثلاثينيات من عمره، على إثر تعرّضه لجريمة إطلاق نار في مدينة اللد مساء أمس الإثنين.

ونقل الضحية بشكل ذاتي إلى مستشفى "أساف هروفيه"، حيث أقر الطاقم الطبي وفاته بعد فشل محاولات إنقاذ حياته.

وكذلك أصيب شاب (25 عامًا) بجراح وصفت بأنها متوسطة من جرَّاء إطلاق النار على مطعم في بلدة الفريديس.

اقرأ أيضًا: تقرير جرائم القتل ضد فلسطينيي الداخل.. "الثمن المرير" لـ"هبة الكرامة"

وقدَّم طاقم طبي من "نجمة داود الحمراء" العلاجات الأولية للمصاب، ثم جرى نقله إلى مستشفى "هيلل يافة" في الخضيرة لتلقي العلاج.

وسبق هاتين الجريمتين بوقت قصير إصابة عضو بلدية الناصرة ومرشح الرئاسة، مصعب دخان، وشقيقه وابن عمهما في جريمة إطلاق نار بمدينة الناصرة.

وتظاهر مساء الإثنين الآلاف من سخنين والمنطقة أمام مركز شرطة الاحتلال "مسغاف" تنديدًا بتقاعس الشرطة واستفحال الجريمة في المجتمع العربي في أعقاب مقتل الشاب علي خير الله أبو صالح على إثر تعرّضه لإطلاق نار صباح الأحد.

150 قتيلًا

وارتفع عدد ضحايا جرائم القتل التي ارتكبت في المجتمع العربي في الداخل المحتل منذ مطلع العام الجاري ولغاية الآن، إلى 150 قتيلًا، وهي حصيلة قياسية غير مسبوقة مقارنة مع السنوات السابقة.

المصدر / فلسطين أون لاين
#جرائم #الداخل المحتل #جرائم في الداخل

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة