فصائل ومؤسسات الضفة تطالب حكومة اشتية بتحديد موعد الانتخابات المحلية في غزة

طالبت القوى الوطنية والإسلامية ومؤسسات المجتمع المدني في الضفة الغربية، حكومة اشتية بتحديد موعد الانتخابات المحلية بما فيها قطاع غزة.

جاء ذلك في بيان صدر عن القوى عقب لقاء عقدته المبادرة الفلسطينية لتعميق الحوار العالمي والديمقراطية "مفتاح" في مدينة رام الله، اليوم الأربعاء، لدعم عقد انتخابات الهيئات المحلية في القطاع، بحضور ممثلين عن القوى الوطنية والإسلامية ومؤسسات المجتمع المدني بالضفة.

وترأست د. حنان عشراوي، رئيسة مجلس إدارة "مفتاح" اللقاء، كما قدم د.عزمي الشعيبي، مستشار مجلس إدارة الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة - أمان لشؤون الفساد مداخلة تناولت موقف المجتمع المدني حول إجراء الانتخابات.

وقالت القوى في بيان عقب اللقاء، "بالتوازي مع مخرجات اللقاء الوطني الذي عقد في غزة يوم الإثنين 14 آب 2023، تؤكّد مجموعة الفصائل الفلسطينية ومؤسسات المجتمع المدني في الضفة الغربية على ضرورة إجراء المرحلة الثالثة من الانتخابات المحلية في الضفة وغزة، وترحب بالتقدم الجدّي في إعادة إحياء الحياة الديمقراطية وتعزيز فرص التداول السلمي للسلطة في قطاع غزة".

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وأضافت: "إنّ إجراء الانتخابات في قطاع غزة أمر ممكن وواقعي ويحتاج إلى قرار سياسي وتكليف رسمي من قبل مجلس الوزراء للجنة الانتخابات المركزية ضمن مهامها التي ينص عليها القانون".

وأكدت الفصائل المجتمعة على التزامها التام بدعم عقد الانتخابات المحلية بمرحلتها الثالثة. بينما أوضحت مؤسسات المجتمع المدني استعدادها التام لتوفير البيئة الرقابية لضمان نزاهة وشفافية العملية الديمقراطية.

وشددت على ضرورة تحديد موعد الانتخابات من قبل مجلس الوزراء، بأسرع وقت ممكن لإجراء الانتخابات المحلية بمرحلتها الثالثة بما يشمل قطاع غزة.

وأعلنت القوى، جهوزية لجنة الانتخابات المركزية من الناحية الإجرائية لعقد المرحلة الثالثة من الانتخابات المحلية، كما أثنت مؤسسات المجتمع المدني على التزام جميع الفصائل بإحياء الحياة الديمقراطية في جامعات قطاع غزة ودعم إجراء انتخابات مجالس الطلبة فيها خلال العام ٢٠٢٤.

المصدر / فلسطين أون لاين