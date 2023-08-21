لجنة المعتقلين الإداريين تقر برنامجًا استكماليًّا ومتواصلًا لخطواتها النضالية

أقرت لجنة المعتقلين الإداريين في سجن (عوفر) والمنبثقة عن لجنة الطوارئ العليا للحركة الأسيرة، برنامجًا نضاليًا، وذلك استكمالًا لسلسلة الخطوات التي أعلنوا سابقًا لمواجهة جريمة الاعتقال الإداريّ، وتتمثل هذه الخطوات في إطارها العام خطوات (عصيان ورفض لقوانين إدارة السّجن وعرقلة نظام الحياة الاعتقالي اليومي)، فعلى مدار أسبوع سينفّذ المعتقلون يوميًا خطوة استنادًا للبرنامج الذي تمَّ إقراره.

وأوضح نادي الأسير، أنّ خطوات المعتقلين الإداريين في سجن (عوفر)، هو بداية لبرنامج نضالي، سيتصاعد ليشمل الإداريين في سجون أخرى، وذلك وفقًا لما أعلنت عنه لجنة المعتقلين الإداريين سابقًا، وذلك إلى جانب استمرار العشرات من المعتقلين بمقاطعة محاكم الاحتلال وهي الأداة الأبرز في سياق مواجهة جريمة الاعتقال الإداريّ.

المصدر / فلسطين أون لاين