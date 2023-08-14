هل تختلف أعراض متحوّر كورونا الجديد عن سابقاتها؟ إليكم التفاصيل

ازدادت أخيراً حالات دخول المستشفى نتيجة شكوك فيها بالإصابة بفيروس كورونا، بحيث يبدو أنّ ثمة ارتفاع في معدّلات الإصابة بالفيروس بنسخته الجديدة.

فما أعراض المتحور الجديد (Eris)، الذي تراقبه منظمة الصحة العالمية، كما نُشر في موقع "توب سانت؟.

كثيرون اعتبروا أنّ فيروس كورونا قد انتهى بشكل تام والجائحة أصبحت من الماضي. فمنذ أسابيع، لوحظ ارتفاع في معدَّلات الإصابة بالفيروس أو من معدَّلات الدخول إلى المستشفى بسبب الشك بالإصابة بالفيروس.

ويبقى هذا الارتفاع بسيطاً حتى اللحظة، إلاّ أنّه استدعى الهيئات الصحية إلى الحذر والمراقبة لمتحور جديد من أوميكرون، يبدو أنّه يحقق المزيد من الانتشار.

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ويُعد المتحور الجديد من متحورات أوميكرون الذي لا يزال أكثر متحورات كورونا انتشاراً في العالم حتى اللحظة. هو يحقق الانتشار بسرعة كبرى، إلاّ أنّه لا يُعتبر أكثر عدوانية أو أنّ خطر التعرّض لمضاعفات يزيد معه، وفق ما تبيّن حتى اللحظة، بما أنّه ليس هناك ما يدلّ إلى ذلك.

أعراض المتحور

تجدر الإشارة إلى أنّ أعراض المتحور الجديد هي نفسها تلك التي لباقي متحورات أوميكرون: السعال الجاف، وآلام الرأس، وسيلان الأنف، والعطس، وآلام الحنجرة، والتعب.

غالباً ما تكون هذه الأعراض بسيطة وقد يعود السبب إلى ارتفاع معدَّلات مناعة القطيع، إلى درجة أنّ الحالات تكون بسيطة ولا تتطور كما كان يحصل في أولى مراحل انتشار الجائحة.

لكن في كل الحالات، يبقى هناك أشخاص أكثر عرضةً للخطر، ومن المفترض بهم أن يتخذوا الإجراءات الوقائية من الفيروس، كاعتماد الكمامة في وسائل النقل والأماكن العامة، وهم المسنون والأشخاص الذين يعانون أمراضاً كالسكري والسرطان والقصور في القلب والانسداد الرئوي المزمن والسمنة.

بحسب التقرير الأخير لمنظمة الصحة العالمية، تمَّ تسجيل نصف مليون حالة جديدة من كورونا، وأكثر من 3100 حالة وفاة في شهر تموز/ يوليو.

المصدر / وكالات