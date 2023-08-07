ناشط يدعو إلى إنقاذ أهالي قرية كفر مالك من هجمة استيطانية "شرسة"

رام الله- غزة/ نور الدين صالح:

أكد الناشط في شؤون الاستيطان طارق عثمان أن قرية كفر مالك شمال شرق مدينة رام الله بالضفة الغربية، تتعرَّض لهجمة استيطانية شرسة جدًّا، واعتداءات من المستوطنين في الوقت الراهن، داعيًا إلى إنقاذها.

وأوضح عثمان لصحيفة "فلسطين"، أن مستوطنين من "مجموعات التلال" المتطرفة يشنّون هجمة ممنهجة، واعتداءات ضد أهالي قرية كفر مالك؛ بهدف تهجيرهم والسيطرة عليها بالكامل.

وأفاد بأن المستوطنين يحاصرون القرية منذ أيام، وينفذون اقتحامات لأراضي المواطنين الزراعية، عدا عن حرق عدد من مركباتهم، مشيراً إلى أن هذه الاعتداءات تجري وسط حماية من جيش الاحتلال.

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وذكر أن عدد أهالي القرية يصل إلى نحو 3500 نسمة، يقطنون على أرض لا تتجاوز مساحتها الـ 5 آلاف دونم، بفعل الاستيطان الإسرائيلي بعدما كانت مساحتها تصل إلى 58 ألف دونم.

ولفت إلى أن القرية تتعرَّض للاقتحامات يوميًّا بعد حصارها من مستوطني "مجموعات التلال" التي تُطلق كلابها وأغنامهم صوب أراضي المواطنين؛ بهدف تخريب المزروعات والمحاصيل فيها.

وبحسب عثمان، فإن أهالي القرية يعتمدون بشكل أساسي على الزراعة ورعي الأغنام، لكنهم باتوا يعيشون حياة مليئة بالتنغيص بفعل ممارسات المستوطنين، منتقداً في الوقت ذاته صمت السلطة على اعتداءات المستوطنين التي تدعمها حكومة الاحتلال المتطرفة.

وطالب السلطة ومؤسساتها بالاطلاع على أوضاع الأهالي، وتقديم المساعدات لهم بشكل يعزّز صمودهم في وجه الهجمة الاستيطانية الممنهجة.