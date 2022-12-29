الضفة الغربية هي المنطقة الجيوسياسية في وسط فلسطين والتي تُركت في أيدي العرب إلى جانب قطاع غزة بعد حرب عام 1948.

بعد مؤتمر أريحا قسم الولاء للملك عبد الله على ضفتي نهر الأردن، تم تخصيص المنطقة للمملكة الأردنية، حيث تبلغ مساحة الضفة الغربية لنهر الأردن حوالي 21٪ من مساحة فلسطين الخاضعة للإدارة، أي حوالي 5،860 كيلومترًا مربعًا.

جغرافيًّا تشمل المنطقة جبال نابلس وجبال القدس وجبال الخليل وغرب فلسطين ووادي الأردن، وسيطر الاحتلال الإسرائيلي على الضفة الغربية بأكملها إلى جانب قطاع غزة في عام 1967.

لم تكن الضفة الغربية منطقة متميزة قبل نكبة 1948، وفي عام 1950 اعتُمدت في المملكة الأردنية الهاشمية الناشئة تسمية "الضفة الغربية" بدلًا لـ"فلسطين" في كل الشؤون الرسمية.

شهدت الضفة الغربية أزمة اجتماعية واقتصادية طاحنة، وانهار الاقتصاد فيها، وذلك بعد فقدان أهمّ المدن الفلسطينية والساحل ومعظم أجزاء الريف الفلسطيني، وتقسيم القدس، بالإضافة إلى تضاعف عدد السكان (433 ألفًا عشية نكبة 1948) فيها بين عشية وضحاها مع تدفُّق مئات الألوف من اللاجئين الذين طردتهم العصابات الصهيونية من تلك المناطق.

بعد توقيع اتفاق أوسلو عام 1993 أُقيمت بدءًا من عام 1994 سلطة حكم ذاتي فلسطيني في التجمعات السكانية الفلسطينية الكثيفة في الضفة الغربية باستثناء القدس الشرقية، فيما عُرف بالمرحلة الانتقالية قبل الوصول إلى الحل الدائم.

قُسّمت أراضي الضفة الغربية لثلاث مناطق، هي: المنطقة "أ" التي تشمل التجمعات السكانية الكبرى حيث تتولى سلطة الحكم الذاتي الشؤون الإدارية المدنية والأمن الداخلي، والمنطقة "ب" حيث يتولى الفلسطينيون إدارة الشؤون المدنية مع احتفاظ الاحتلال الإسرائيلي بالسيطرة الأمنية، أما المنطقة "ج" فتقع تحت سيطرة إسرائيلية كاملة، وتشمل معظم مناطق الضفة غير المأهولة وموارد المياه وغور الأردن والمنطقة الحدودية والمستوطنات والطرق الموصلة بينها، إضافة إلى بعض التجمعات الفلسطينية الصغيرة القريبة من القدس والمستوطنات.

يُشكّل الفلسطينيون في الضفة الغربية وقطاع غزة الجزء الأكبر من الفلسطينيين في فلسطين التاريخية، وذلك إلى جانب فلسطينيّي الشتات، وقُدّر عدد السكان في الضفة الغربية في عام 2022 ما يزيد عن ثلاثة ملايين نسمة.

المصدر / فلسطين أون لاين