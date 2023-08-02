فدوى البرغوثي ترسل رسالة للعاهل الأردني حول خلافة زوجها لعباس

سلمت فدوى البرغوثي عقيلة عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" مروان البرغوثي، المعتقل في سجون الاحتلال الإسرائيلي، رسالة من زوجها إلى العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني عبر وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي.

وفي الرسالة -التي نشرتها وسائل إعلام أردنية- أكدت البرغوثي أن "أمن واستقرار وازدهار الأردن مصلحة وطنية فلسطينية عليا".

وشددت على "أهمية الدور الأردني في حماية المقدسات الإسلامية والمسيحية ومدينة القدس، وأهمية دور الأردن في استعادة الوحدة الوطنية وإنهاء الانقسام، واستعادة التضامن العربي".

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وناقشت البرغوثي في اللقاء إطلاق حملة دولية واسعة في أوروبا وجنوب أفريقيا وأميركا اللاتينية وايرلندا بعنوان "الحرية المروان البرغوثي مانديلا فلسطين"، وهي حملة ناقشتها قبل أسبوعين، مع الأمين العام الجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، الذي تلقى رسالة من البرغوثي كذلك.

وكانت صحيفة "هآرتس" العبرية، قد قالت أمس الثلاثاء، إن زوجة مروان البرغوثي، التقت في الأسابيع الأخيرة مع مسؤولين عرب، ودبلوماسيين في الولايات المتحدة وأوروبا، وطلبت منهم العمل من أجل إطلاق سراح زوجها من سجون الاحتلال.

ونقلت الصحيفة عن مصادر، وصفتها بأنها مقربة من البرغوثي، قولها إن "سلسلة اللقاءات التي عقدتها فدوى البرغوثي كانت تهدف أيضا إلى ترسيخ دعم دولي لزوجها، باعتباره الشخص الذي سيترأس السلطة خلفا لرئيسها الحالي محمود عباس (88 عاما)".

المصدر / وكالات