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حشود المصلين تؤدي "الفجر العظيم" في المسجد الأقصى

بالصور حشود المصلين تؤدي "الفجر العظيم" في المسجد الأقصى

28 يوليو 2023 . الساعة 08:24 بتوقيت القدس
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أدت حشود كبيرة صلاة فجر اليوم الجمعة في المسجد الأقصى المبارك، ضمن حملة الفجر العظيم للتأكيد على إسلامية المسجد ورفض مخططات الاحتلال التهويدية فيه.

وضيقت قوات الاحتلال على المصلين المتوافدين لتأدية صلاة الفجر بالمسجد الأقصى، فيما أدى المرابطون المبعدون عن المسجد الأقصى الصلاة في أقرب نقطة لهم.

وشهدت باحات الأقصى بعد صلاة الفجر حلقات الذكر والصلاة على الرسول، وتقديم الضيافة للمصلين والإفطارات الجماعية.

وعرقلت قوات الاحتلال، وصول مئات الفلسطينيين من سكان الضفة الغربية إلى مدينة القدس؛ لأداء صلاة الجمعة في المسجد الأقصى.

وقالت مصادر محلية، إن قوات الاحتلال انتشرت على الحواجز العسكرية المؤدية إلى القدس، وعرقلت وصول المصلين من الضفة إلى "الأقصى".

المصدر / فلسطين أون لاين
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#المسجد الأقصى #الفجر العظيم

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