الاحتلال يعتقل الناشط الهريني عقب اقتحام منزله جنوب الخليل

اقتحمت قوات الاحتلال منزل الناشط سامي الهريني في قرية التوانة في مسافر يطا، جنوب الخليل، جنوبي الضفة الغربية، قبل أن تعتقله.

وأفادت مصادر صحفية بأن قوات الاحتلال اعتقلت الهريني خلال احتفال عائلته بنجاح شقيقته في امتحانات الثانوية العامَّة، حيث قام جنود الاحتلال بالاعتداء على العائلة واعتقال 4 متضامنين خلال وجودهم في المنزل.

والهريني ناشط فلسطيني، أسَّس مع شقيقته سميحة، مجموعة "شباب صمود" عام 2017، بهدف الدفاع عن حقوق الإنسان في المسافر، وتوثيق جرائم الاحتلال وفضحها أمام العالم.

وقد تعرَّض بيته للخطر من قِبل الاحتلال من اعتقالات ومداهمات وتفتيش.

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وفاز الشقيقان الهريني بجائزة "فرونت لاين ديفندرز" العالمية للمدافعين عن حقوق الإنسان المعرَّضين للخطر، وذلك عن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للعام 2021.

المصدر / فلسطين أون لاين