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بالفيديو والصور شهيد وإصابات خلال اقتحام قبر يوسف بنابلس

20 يوليو 2023 . الساعة 01:57 بتوقيت القدس
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الشهيد الشاب بدر سامي ربحي مصري (19عاماً)

استشهد شاب وأصيب آخرون، خلال اقتحام قوات الاحتلال والمستوطنين لقبر يوسف بمدينة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة، ليلة الأربعاء- الخميس.  

وأفاد الهلال الأحمر في نابلس باستشهاد الشاب بدر سامي ربحي مصري (19عاماً) متأثراً بإصابته في الصدر بعد محاولة إنقاذه من قبل الأطباء في مستشفى العربي.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت المنطقة الشرقية، من عدة محاور باتجاه شارع عمان، لتأمين اقتحام المستوطنين لمقام يوسف، كما أغلقت شارع عمان بالسواتر الترابية.

وقال مدير مركز الاسعاف والطوارئ بالهلال الاحمر في نابلس احمد جبريل، إن ثلاثة مواطنين أصيبوا بالرصاص الحي في البطن والرجل والكتف، وتم نقلهم إلى مستشفى رفيديا.

وأضاف أن قوات الاحتلال منعت مركبة إسعاف الهلال الأحمر من الوصول إلى طفله 12 عاما أصيبت بالاختناق بالشديد بالغاز في منطقة الضاحية، وتم التوجه لها على الأقدام لتقديم العلاج اللازم لها.

وأشار إلى أن قوات الاحتلال استهدفت بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، مركبة إسعاف، أثناء نقلها لمريض قرب مخيم بلاطة، ما أدى إلى كسر زجاجها الأمامي.

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واقتحم مئات المستوطنين مقام يوسف وسط حماية مشددة من قبل قوات الاحتلال.

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المصدر / فلسطين أون لاين
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