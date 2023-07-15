تعرَّف إلى كمية السكر المسموح بها يوميّاً

عند تناول السكر من المصادرة الطبيعية مثل الفاكهة، والحبوب الكاملة، والألبان وغيرها، فإنه يعود بفوائد عديدة على الجسم، ويمد الخلايا بالطاقة بشكل ثابت حيث يتم هضمه ببطء.

وقالت الدكتورة ناديجدا تشيرنيشوفا أخصائية الأمراض الباطنية:" إن الشخص السليم يمكنه تناول ما لا يزيد عن 25 غرامًا من السكر يوميًّا دون أي عواقب على الجسم".

وتشير تشيرنيشوفا، إلى أن السكر مصدر سريع للحصول على الطاقة، لذلك يمكن تناول أي شيء من السكر في حالة العمل الفكري المكثف. ولكن من جانب آخر لا تنصح بتناول الكثير من السكر.

وتقول: "إن كمية السكر التي يمكن للشخص السليم تناولها في اليوم هي 5-6 ملاعق شاي (25 غرامًا). ولكن عمومًا من الأفضل تناول كمية أقل منها".

وتابعت" تؤدّي زيادة كمية السكر في النظام الغذائي إلى مشكلات صحية- زيادة الوزن، زيادة خطر الإصابة بالنوع الثاني من داء السكري، أمراض القلب والأوعية الدموية المزمنة.

وبالإضافة إلى ذلك، يدعم السكر الالتهابات في الجسم بما فيها تلك التي تحدث في البطانة الداخلية للأوعية الدموية، ما يؤدّي في النهاية إلى تراكم اللويحات فيها وتصلّب الشرايين.



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وتكمن الخطورة عندما نستهلك الكثير من السكر الذي يتم إضافته لتحسين النكهة أو كمادة حافظة في الأطعمة المصنعة.

يوجد الكثير من السكر المضاف في البسكويت، والكعك، والزبادي المنكهة، والمشروبات الغازية، ونجده كذلك في اللحوم المقدَّدة، والكاتشب وغيرها.

المصدر / وكالات