بـ20 مليون يورو.. "كابتن أميركا" يرتدي قميص السلطان في ميلان

أعلن نادي ميلان المنافس في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم تعاقده مع المهاجم الأميركي كريستيان بوليسيك الذي يلقب بـ"كابتن أميركا" قادما من تشيلسي لمدة أربع سنوات.

ولم يكشف الطرفان عن التفاصيل المالية لكن وسائل إعلام بريطانية ذكرت أن النادي الإيطالي دفع لتشيلسي 20 مليون يورو (22.41 مليون دولار) وبعض الإضافات الأخرى للحصول على خدمات اللاعب البالغ من العمر 24 عاما.

وقضى بوليسيك أربعة مواسم في تشيلسي حيث شارك في 145 مباراة وسجل 26 هدفا وقدم 21 تمريرة حاسمة.

وساعد تشيلسي على الفوز بدوري أبطال أوروبا وكأس السوبر الأوروبية وكأس العالم للأندية في 2021.

وبذلك ينضم بوليسيك لقائمة طويلة من اللاعبين الذين غادروا تشيلسي بعد أن احتلوا المركز 12 في الدوري الإنجليزي الممتاز الموسم الماضي في أسوأ مركز لهم منذ ما يقرب من ثلاثة عقود.

وأصبح ثاني لاعب يغادر النادي المنتمي لغرب لندن إلى ميلان بعد لاعب الوسط روبن لوفتوس-تشيك.

واحتل ميلان المركز الرابع في الدوري الإيطالي الموسم الماضي ليتأهل إلى دوري أبطال أوروبا.

اقرأ أيضا: بورنموث يتعاقد مع لاعب الوسط فيفر من ليون

وقال بوليسيك في مؤتمر صحفي بعد إعلان ميلان عن الصفقة "كانت المواسم القليلة الماضية مع تشيلسي صعبة.

"بغض النظر عن الأسباب، لم أحصل على الفرص التي أردتها في فريقي السابق لكن لدي الآن فرصة رائعة للوصول إلى أعلى مستوى".

وسيرتدي بوليسيك القميص رقم 11 الذي ارتداه زلاتان إبراهيموفيتش واعترف بالمسؤولية الكبيرة التي تنتظره بعد اعتزال النجم السويدي.

وقال بوليسيك "لن أتمكن من ملء الفراغ. إنه أسطورة. لكنها بداية جديدة وأحببت هذا الرقم".

"هناك العديد من الأسماء الكبيرة التي ارتدت هذا القميص لكني أصغر سنا".

وبوليسيك رابع صفقة يبرمها مدرب ميلان ستيفانو بيولي في فترة الانتقالات الحالية بعد الحارس الاحتياطي ماركو سبورتيلو من أتلانتا والمهاجم الشاب لوكا روميرو من لاتسيو ولوفتوس-تشيك.