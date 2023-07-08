خمسة أطعمة تعمل على خفض ضغط الدم

أوصى الدكتور يوهانس أويس، من عيادة برودجيت العامة في لندن، بخمسة أطعمة يمكن أن تساعد في خفض ضغط الدم، حيث يعد النظام الغذائي عاملا رئيسيا مساهما عندما يتعلق الأمر بضغط الدم، حيث تعمل بعض الأطعمة على خفضه وأخرى ترفعه.

خضروات ورقية

قال أويس: "الخضروات مثل السبانخ واللفت والسلق غنية بالبوتاسيوم، ويمكن أن تساعد على خفض ضغط الدم عن طريق مواجهة آثار الصوديوم".

ويعمل الصوديوم الموجود في الملح على رفع ضغط الدم لأنه يجعل الجسم يحتفظ بالماء.

التوت

قال أويس: "يحتوي التوت على نسبة عالية من الفلافونويد، والتي ارتبطت بتقليل مخاطر ارتفاع ضغط الدم".

الشوفان

أوضح أويس أن "الألياف القابلة للذوبان الموجودة في الشوفان يمكن أن تسهم في خفض ضغط الدم عن طريق خفض مستويات الكوليسترول في الدم".

المكسرات والبذور

قال أويس: "هذه مصادر جيدة للمغنيسيوم والدهون الصحية، والتي تم ربطها بخفض ضغط الدم".

الشوكولاته الداكنة

أضاف أويس: "يمكن أن يكون لاستهلاك كميات معتدلة من الشوكولاتة الداكنة التي تحتوي على نسبة عالية من الكاكاو (70% أو أكثر) تأثير إيجابي على ضغط الدم بسبب محتواها من الفلافونويد".

كما أوصى بشرب شاي الكركديه لخفض ضغط الدم.

وقال: "تشير الدراسات إلى أن شرب شاي الكركديه قد يكون له تأثير في خفض ضغط الدم بسبب مركباته الطبيعية".

كما نصح أويس بعدم تناول الكثير من بعض الأطعمة لسبب معاكس.

وقال: "الأطعمة مثل الوجبات السريعة والحساء المعلب واللحوم المصنعة والوجبات الخفيفة المالحة يمكن أن تزيد من تناول الصوديوم، مم يؤدي إلى احتباس الماء وارتفاع ضغط الدم".

وحذر من أنه "في حين أن التأثير يختلف مع كل شخص، فإن الكثير من مصادر مثل القهوة أو مشروبات الطاقة أو بعض أنواع الشاي قد يرفع ضغط الدم مؤقتا".

المصدر / وكالات