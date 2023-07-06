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كتلة الصحفي تطالب أجهزة السلطة بالإفراج الفوري عن الصحفي أحمد البيتاوي

06 يوليو 2023 . الساعة 12:58 بتوقيت القدس
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أوضحت كتلة الصحفي الفلسطيني أن أجهزة أمن السلطة لا تزال تعتقل الصحفي أحمد حامد البيتاوي الذي اُعتقل مساء أمس، الأربعاء من منزله بحي الضاحية في مدينة نابلس شمال الضفة الغربية، وصادرت أجهزته المتعلقة بعمله الصحفي.

وبينت في بيان صحفي وصل ""، اليوم الخميس، أن أجهزة أمن السلطة اعتقل الصحفي في ظل العدوان الصهيوني على المدن والمخيمات الفلسطينية واستهداف لكل مكونات الشعب الفلسطيني.

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وطالبت كتلة الصحفي بضرورة الإفراج الفوري عن الصحفي البيتاوي، داعيًة مؤسسات حقوق الانسان بتحمل مسؤولياتها تجاه الاعتداء على الصحفيين الفلسطينيين في الضفة وحمايتهم من بطش أجهزة الأمن هناك.

وأعربت عن بالغ الأسف على استمرار حالة الاعتداء على الصحفيين في الضفة سواء بالاعتقال أو الترهيب، داعيًة الأطر والكتل الصحفية إلى رفع الصوت تجاه هذه الممارسات المرفوضة حتى يأخذ الصحفي الفلسطيني دوره الحقيقي في مواجهة الآلة الإعلامية الصهيونية وحماية الجبهة الداخلية الفلسطينية.  

المصدر / فلسطين أون لاين
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