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"منتدى الإعلاميين" يدين اعتقال السلطة للصحفي "البيتاوي"

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"منتدى الإعلاميين" يدين اعتقال السلطة للصحفي "البيتاوي"

06 يوليو 2023 . الساعة 12:28 بتوقيت القدس
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الصحفي أحمد البيتاوي- أرشيف

أدان منتدى الإعلاميين الفلسطينيين، اليوم الخميس، اعتقال أجهزة السلطة للصحفي أحمد البيتاوي، مندداً بممارسات السلطة ومن بينها "الاعتقالات السياسية" التي "تضرب بعرض الحائط القوانين المحلية والدولية الخاصة بحرية العمل الصحفي وحماية الصحفيين".

وقال في بيان صحفي: إن "أجهزة السلطة تضيف انتهاكاً جديداً لسجل انتهاكاتها المتعددة بحق الصحفيين عبر اعتقالها للزميل الصحفي أحمد حامد البيتاوي المحرر بوكالة قدس برس إنترناشيونال للأنباء مساء الأربعاء 5 يوليو 2023 من منزله بحي الضاحية في مدينة نابلس شمالي الضفة الغربية".

وعدَّ اعتقال البيتاوي، "يبدد شعارات السلطة حول احترام حرية الرأي والتعبير وحرية العمل الصحفي، ويخالف مرسوم حماية وتعزيز الحريات الذي نص بوضوح على ضمان واحترام حرية الإعلام"، مشدداً على ضرورة إطلاق سراحه فوراً ووضع حد لانتهاكات السلطة الفلسطينية وأجهزتها الأمنية بحق الصحفيين وضمان حرية الإعلام، كما يدعو الأطر والمؤسسات الصحفية لضرورة مساندة الصحفي أحمد البيتاوي، ويطالب بالضغط على السلطة الفلسطينية لإطلاق سراحه.  

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وكانت قوات الاحتلال اعتقلت الصحفي البيتاوي (33 عامًا) في شهر فبراير من عام 2015، وتم الإفراج عنه بكفالة مالية في شهر مايو من العام ذاته، ووضعه قيد الحبس المنزلي حينها، وجرى اعتقاله لاحقا مرة أخرى، حيث أمضى قرابة العام في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

وحذر منتدى الإعلاميين الفلسطينيين من خطورة استمرار مسلسل ملاحقة الصحفيين من قبل الأجهزة الأمنية، والتمادي في انتهاك الحريات الإعلامية، لاسيما في ظل استهداف الاحتلال الإسرائيلي المتعمد والمقصود لفرسان الإعلام الفلسطيني، والذي كان أبرز صوره مؤخراً اغتيال الزميلة الصحفية شيرين أبو عاقلة والزميلة الصحفية غفران وراسنة، فضلاً عن استمرار اعتقال 20 صحفياً في سجون الاحتلال.

المصدر / فلسطين أون لاين
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