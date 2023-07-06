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مقتل شاب بجريمة إطلاق نار في حيفا

06 يوليو 2023 . الساعة 11:04 بتوقيت القدس
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مقتل شاب بجريمة إطلاق نار في حيفا

قُتل شخص، يبلغ 38 عاما، في جريمة إطلاق نار بمدينة حيفا، صباح اليوم الخميس.

ووفقاً لشرطة الاحتلال، فإنها فتحت ملفاً للتحقيق في ملابسات جريمة إطلاق نار وقعت في منطقة "سديروت موريا" في مدينة حيفا، ما أسفر عن إصابة بالغة الخطورة لشاب عمره 38 عاما من بلدة كريات يام، توفي في وقت لاحق.

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وكانت الطواقم الطبية قد قدمت العلاجات الأولية للضحية ونقلته، على وجه السرعة، بسيارة العلاج المكثف وسط عمليات إنعاش إلى مستشفى الكرمل، لكنه فارق الحياة وأقر الأطباء وفاته.

 

المصدر / فلسطين أون لاين
#الداخل المحتل #جرائم قتل #مدينة حيفا

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