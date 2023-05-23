74 منذ مطلع العام.. قتيل في جريمة إطلاق نار بالرملة

قتل رجل في مطلع الستينيات من عمره من مدينة اللد صباح اليوم الثلاثاء، في جريمة إطلاق نار، وقعت في مدينة الرملة بالداخل المحتل عام 48.

ووفق مصادر محلية، هرع طاقم طبي إلى المكان وأقر وفاة رجل في الستينيات من عمره، متأثرا بإصابته الحرجة جراء تعرضه إلى إطلاق نار.



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ووصلت شرطة الاحتلال للمكان، حيث شرعت بجمع الأدلة والإفادات، دون أن تبلغ عن تنفيذ أي اعتقالات.

وبمقتل الستيني من اللد في الرملة، وصل عدد ضحايا جرائم القتل في المجتمع العربي بالداخل المحتل منذ مطلع العام الجاري إلى 74 قتيلا، بينهم 6 نساء وطفلان، وفي الغالبية العظمى من الجرائم، لم تقبض شرطة الاحتلال على القتلة أو تعتقل مشتبه بهم.

المصدر / فلسطين أون لاين