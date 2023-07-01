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تويتر يحظر تصفح التغريدات بدون تسجيل دخول أو إنشاء حساب

01 يوليو 2023 . الساعة 04:40 بتوقيت القدس
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تويتر يحظر تصفح التغريدات بدون تسجيل دخول أو إنشاء حساب

تفاجأ زوار موقع تويتر للتواصل الاجتماعي بعدم قدرتهم على رؤية التغريدات، وهي خطوة وصفها مالك المنصة إيلون ماسك بـ"الإجراء الطارئ والمؤقت".

وقال موقع "ماشابل" إن الزوار كانوا في الماضي قادرين على عرض التغريدات ومشاهدتها دون الحاجة إلى تسجيل الدخول بحساباتهم على تويتر، مضيفا "لكن المنصة اختارت تغيير هذه السياسة وفرض تسجيل الدخول على كل زائر حتى يتمكن من رؤية التغريدات".

وأثار هذه الخطوة الجدل بين زوار ومستخدمي تويتر، الأمر الذي جعل الملياردير الأميركي إيلون ماسك يسارع إلى التعليق والتوضيح.

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وذكر ماسك في تغريدة على تويتر: "كنا نتعرض لسرقة البيانات، الأمر الذي كان يهين المستخدمين العاديين!"، مضيفا أن القرار الجديد يعدّ "إجراء طارئا ومؤقتا".

وسبق أن أعرب مالك تويتر عن استيائه من شركات الذكاء الاصطناعي مثل "أوبن إيه آي"، التي تستخدم بيانات تويتر لتدريب نماذجها اللغوية.

وبدأت المنصة، منذ فترة، في تطبيق عدد من الإجراءات لتحفيز المعلنين على العودة إلى تويتر، إضافة إلى زيادة إيرادات الاشتراكات.

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