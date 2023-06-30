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طلبة جامعة بيرزيت يواصلون الاعتصام لليوم الـ 14 تواليًا رفضًا للاعتقال السياسي

30 يونيو 2023 . الساعة 19:25 بتوقيت القدس
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صورة أرشيفية

يواصل طلبة جامعة بيرزيت اعتصامهم داخل أسوار الجامعة لليوم الـ 14 تواليًا، رفضًا لسياسة الاعتقال السياسي التي تمارسها أجهزة السلطة بحق زملائهم.

وأكدت الكتلة في بيانٍ سابق على مواصلة الاعتصام في الجامعة، حتى الإفراج الكامل عن جميع الطلبة المعتقلين لدى أجهزة أمن السلطة.

وكان قد دعا مناظر الكتلة الإسلامية في جامعة بيرزيت معتصم زلوم فصائل العمل الوطني والإسلامي كافة، بالتحرك والإفراج عن جميع الطلبة المعتقلين لدى الأجهزة الأمنية.

وأضاف أن "رسالتنا سنبقى مستمرون في تقديم الخدمات لطلبة جامعة بيرزيت، ولن ترهبنا سياسة الاعتقالات السياسية".

وتختطف أجهزة السلطة عدداً من طلبة جامعة بيرزيت، وأبرزهم رئيس مجلس الطلبة عبد المجيد حسن، وعضو مؤتمر مجلس الطلبة يحيى فرح، ورئيس مجلس الطلبة السابق عمر كسواني.

وحوّلت أجهزة السلطة يوم الاثنين الماضي، رئيس مجلس الطلبة في جامعة "بيرزيت" عبد المجيد حسن وعضو مؤتمر الطلبة يحيى قاسم ورئيس المجلس السابق عمر الكسواني إلى سجن أريحا.

وكانت قد طالبت حركة "حماس" أجهزة السلطة بالإفراج الفوري عن جميع المعتقلين السياسيين في سجونها مع حلول عيد الأضحى المبارك.

ودعت الحركة كل الفصائل والقوى الوطنية والفعاليات الأهلية لإعلاء الصوت والضغط على المتنفذين في رئاسة السلطة للإفراج الفوري عن النشطاء والمعتقلين السياسيين كافة حماية لوحدتنا ولنسيجنا الوطني.

المصدر / فلسطين أون لاين
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