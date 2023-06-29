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بالفيديو ثور يقفز من الطابق الرابع هرباً من الجزار

29 يونيو 2023 . الساعة 00:50 بتوقيت القدس
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ثور يقفز من الطابق الرابع هرباً من الجزار

في أول أيام عيد الأضحى، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو بشع للحظة سقوط ثور من سطح منزل بارتفاع 4 طوابق أوضح ناشره على فيسبوك أنه بمدينة دمنهور بمحافظة البحيرة، شمال مصر.

وظهر الثور وهو مكبل بالقيود ويجاهد محاولًا القفز قبيل ذبحه كأضحية، حتى سقط على رأسه، ما ترتب عليه نفوقه في الحال.

فيما انتقد آخرون أصحاب الثور الذين عرضوا حياته للخطر ووضعوه في الطابق الرابع، مشيرين إلى أن الفاجعة كان من الممكن أن تكون أكبر لو سقط هذا الثور على المارة في الشارع.

المصدر / وكالات
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