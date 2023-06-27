سجون الاحتلال تُغيّب 5 آلاف أسير عن ذويهم في عيد الأضحى

بين زنازين القهر وسجون الظلم الإسرائيلية يقبع 5 آلاف أسير فلسطيني، بعيدًا عن ذويهم وعائلاتهم، محرومون من فرحة العيد.

من بين هؤلاء الأسرى 32 أسيرة فلسطينية منهنّ الأم والأخت والزوجة يعشن الوجع والآلام في سجونِ الاحتلال.

وفي انتهاكِ واضحٍ وفاضح لقوانين الطفولة ما زال 160 طفلًا يقبعون في سجون الاحتلال، يذوقون كؤوسًا من المرارة والفقدِ.

وإمعانًا في ظلم الأسرى، لا يزال نحو 400 أسير فلسطيني غابوا عن أهليهم لأكثر من 40 عيدًا ما بين فطر وأضحى.

وما زاد معاناة الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال هو منعهم من الاحتفال في العيد حتى في داخل السجون، ومحاولة تعطيل أي أجواء فرحة من صلاة عيد أو مكالمات مع ذويهم لتهنئتهم بالعيدِ.

من جانبه دعا النائب عبد الرحمن زيدان الشعب الفلسطيني إلى مؤازرة أهالي الشهداء والأسرى في عيد الأضحى المبارك، والوقوف معهم وتفقدّهم والتخفيف من أزماتهم ومحنهم التي يعيشونها.

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وأشاد بالشعب الفلسطيني وهبّته ومبادراته في مساندة المكلومين من أهالي الشهداء والأسرى والمهدّمة بيوتهم وغيرهم، لافتًا أن الشعب الفلسطيني لا يربط المساندة في المناسبات فقط بل في كل الأوقاتِ.

ورأى أن المكلومين تعرضّوا لصدماتٍ نفسيةٍ نتيجة تصاعد اعتداءات قوات الاحتلال، ومن الواجب على كل مقتدرٍ أن يساندهم في أوقات محنتهم.

المصدر / فلسطين أون لاين