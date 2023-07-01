1 يوليو في ذاكرة أحداث فلسطين

شهد 1 يوليو/ تموز العديد من الأحداث المهمة على الصعيد الفلسطيني والعربي والدولي يضع " " أبرزها في نقاط:

1920 بريطانيا تعين الصهيوني "هربرت صموئيل" أول مندوب سام لبريطانيا في فلسطين.

بريطانيا تعين الصهيوني "هربرت صموئيل" أول مندوب سام لبريطانيا في فلسطين. 1930 الحكومة البريطانية توقع على معاهدة استقلال العراق مع حكومة الملك فيصل الأول، وقد كانت هذه الاتفاقية تمنح العراق استقلالًا اسميًا أكثر من كونه استقلالًا حقيقيًا.

الحكومة البريطانية توقع على معاهدة استقلال العراق مع حكومة الملك فيصل الأول، وقد كانت هذه الاتفاقية تمنح العراق استقلالًا اسميًا أكثر من كونه استقلالًا حقيقيًا. 1936 افتتاح محطة إذاعة بغداد.

افتتاح محطة إذاعة بغداد. 1948 الافتتاح الرسمي لمطار نيويورك الدولي الواقع في جنوب غرب مدينة نيويورك.

الافتتاح الرسمي لمطار نيويورك الدولي الواقع في جنوب غرب مدينة نيويورك. 1957 انطلاق فعاليات السنة العالمية للجيوفيزياء، والتي استمرت حتى 31 ديسمبر 1958.

انطلاق فعاليات السنة العالمية للجيوفيزياء، والتي استمرت حتى 31 ديسمبر 1958. 1968 60 دولة توقع اتفاقية عدم انتشار السلاح النووي في جنيف بسويسرا.

60 دولة توقع اتفاقية عدم انتشار السلاح النووي في جنيف بسويسرا. 1969 الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين بقيادة يوسف الرضيع وليلي خالد تختطف طائرة "إلعال" الصهيونية، وتفرج عن 37 أسيرًا فلسطينيًا.

الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين بقيادة يوسف الرضيع وليلي خالد تختطف طائرة "إلعال" الصهيونية، وتفرج عن 37 أسيرًا فلسطينيًا. 1993 سيطرة ثلاثة قساميين على حافلة صهيونية في القدس واشتبكوا مع قوات الاحتلال مخلفين قتلى وجرحى فيما استُشهد في العملية المجاهدان ماهر أبو سرور ومحمد الهندي وأصيب المجاهد صلاح عثمان من مخيم جباليا.

سيطرة ثلاثة قساميين على حافلة صهيونية في القدس واشتبكوا مع قوات الاحتلال مخلفين قتلى وجرحى فيما استُشهد في العملية المجاهدان ماهر أبو سرور ومحمد الهندي وأصيب المجاهد صلاح عثمان من مخيم جباليا. 1994 عودة الرئيس ياسر عرفات إلى مدينة غزة عقب تأسيس السلطة الفلسطينية.

عودة الرئيس ياسر عرفات إلى مدينة غزة عقب تأسيس السلطة الفلسطينية. 2004 محكمة عراقية توجه تهمًا بجرائم حرب إلى الرئيس الأسبق صدام حسين و11 من معاونيه.

محكمة عراقية توجه تهمًا بجرائم حرب إلى الرئيس الأسبق صدام حسين و11 من معاونيه. 2006 جيش الاحتلال الإسرائيلي يقصف مكتب رئيس الوزراء بغزة.

جيش الاحتلال الإسرائيلي يقصف مكتب رئيس الوزراء بغزة. 2008 الكيان العبري وسوريا يستأنفان مفاوضاتهما غير المباشرة في تركيا.

الكيان العبري وسوريا يستأنفان مفاوضاتهما غير المباشرة في تركيا. 2009 العفو الدولية تؤكد أن الكيان العبري دمر القطاع عن قصد خلال الحرب، واستخدام المدنيين دروعاً بشرية.

العفو الدولية تؤكد أن الكيان العبري دمر القطاع عن قصد خلال الحرب، واستخدام المدنيين دروعاً بشرية. 2013 كرواتيا تصبح العضوة الثامنة والعشرين المكونة للاتحاد الأوروبي.

المصدر / فلسطين أون لاين