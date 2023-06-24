كتل طلابية في بيرزيت تغلق حرم الجامعة رفضاً للاعتقال السياسي

أغلقت كتل طلابية في جامعة بيرزيت، حرم الجامعة بشكلٍ كامل اليوم السبت، معلنة مواصلتها إغلاقه حتى يوم الإثنين المقبل، رفضاً لاستمرار الاعتقالات السياسية بحق الطلبة.

واستنكرت الكتلة الإسلامية في جامعة بيرزيت محاولة الجامعة الالتفاف على قرارات الحركة الطلابية، بدلاً من الضغط لأجل الإفراج عن الطلبة المعتقلين سياسيّاً، داعية طلبة الجامعة للالتزام بقرارات الحركة الطلابية، وعدم حضور المحاضرات أو تقديم الامتحانات، ابتداءً من اليوم السبت حتى يوم الإثنين المقبل.

وقالت في بيان صحفي: "كونوا سدًّا وسندًا لإخوانكم ولا تكسروا خطوة الحركة الطلابية التي من شأنها أن تجعلنا نعيش حياة أكاديمية تحت ظل الحرية".

يُذكر أن أجهزة السلطة تختطف عدداً من طلبة جامعة بيرزيت، وأبرزهم رئيس مجلس الطلبة عبد المجيد حسن والمعتقل لليوم السادس على التوالي، وعضو مؤتمر مجلس الطلبة يحيى فرح والمختطف لليوم الحادي عشر على التوالي.

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وفي سياق متصل، تعتقل أجهزة السلطة الطالب بجامعة بيرزيت فوزي أبو كويك منذ 4 أيام، ورئيس مجلس الطلبة السابق عمر كسواني والمختطف منذ 3 أيام.

بدورهم، يواصل عدد من كوادر الكتلة الإسلامية وطلبة جامعة بيرزيت، إضرابهم المفتوح عن الطعام لليوم الثالث على التوالي، رفضاً للاعتقال السياسي بحق زملائهم.

ويعتصم طلبة جامعة بيرزيت داخل أسوار الجامعة منذ 7 أيام، رفضاً لاستمرار الاعتقال السياسي بحق الطلبة.

المصدر / فلسطين أون لاين