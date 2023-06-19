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الاحتلال يهدم منزلاً في قرية الشيخ دنون بالداخل المحتل

19 يونيو 2023 . الساعة 14:22 بتوقيت القدس
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الاحتلال يهدم منزلاً فلسطينياً - أرشيف

هدمت جرافات وآليات تتبع سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، منزلاً لعائلة صبح في قرية الشيخ دنون بمنطقة الجليل داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1948، بذريعة البناء دون ترخيص.

وقال شهود عيان: إن "الآليات والجرافات الاحتلال وصلت إلى المكان بحماية قوات معزَّزة من قواته، وأغلقت المنطقة، ومنعت الأهالي الاقتراب من المكان، ومن ثمّ هدمت المنزل".

وكثَّفت سلطات الاحتلال من تنفيذ عمليات الهدم في البلدات الفلسطينية مؤخرًا، واتخذتها وسيلة لتهجير الفلسطينيين من قراهم إذ يعيش أكثر من 1.4 مليون فلسطيني في الداخل المحتل عام 1948م، أي قرابة 17.5% من عدد السكان، يشكون من التمييز ضدّهم، لاسيَّما في مجالي الإسكان والتوظيف.

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وفي السياق؛ فإن سلطات الاحتلال تُواصل اتباع سياستها العدوانية العنصرية بشكل ممنهج تجاه الفلسطينيين في القدس المحتلة؛ بهدف إحكام السيطرة على المدينة المقدَّسة وتهويدها، من خلال تضييق الخناق على سكانها الأصليين، إلى جانب وضعها العديد من العراقيل والمعوقات أمام إصدار تراخيص بناء؛ بهدف تحجيم وتقليص الوجود السكاني الفلسطيني في المدينة.

المصدر / فلسطين أون لاين
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