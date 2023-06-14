مؤتمر صحفي لكتلة "بيرزيت" رفضاً لاعتقال أجهزة السلطة لأعضائها

دعت الكتلة الإسلامية طلابها في جامعة بيرزيت، اليوم الأربعاء، لحضور مؤتمر صحفي، رفضاً لاعتقال الأجهزة الأمنية لأعضاء مؤتمر مجلس الطلبة، الطالبين يحيى فرح وعبد الغني فارس.

وقالت الكتلة في بيان صحفي: إن "المؤتمر سيقعد اليوم الأربعاء، في تمام الساعة 11 صباحا، أمام المجلس القديم".

واستنكرت الكتلة ما أقدمت عليه الأجهزة الأمنية في الضفة الغربية مساء أمس، من ملاحقة واعتقال أعضاء مؤتمر مجلس الطالبة في الجامعة.

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وتواصل أجهزة السلطة انتهاكاتها بحق المواطنين في الضفة الغربية، حيث لا زالت تعتقل عشرات المواطنين على خلفية توجهاتهم السياسية، وبالرغم من صدور قرارات قضائية تقضي بالإفراج عنهم.

المصدر / فلسطين أون لاين