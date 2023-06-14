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مؤتمر صحفي لكتلة "بيرزيت" رفضاً لاعتقال أجهزة السلطة لأعضائها

14 يونيو 2023 . الساعة 08:47 بتوقيت القدس
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الكتلة الإسلامية في جامعة بيرزيت (أرشيف)

 دعت الكتلة الإسلامية طلابها في جامعة بيرزيت، اليوم الأربعاء، لحضور مؤتمر صحفي، رفضاً لاعتقال الأجهزة الأمنية لأعضاء مؤتمر مجلس الطلبة، الطالبين يحيى فرح وعبد الغني فارس.

وقالت الكتلة في بيان صحفي: إن "المؤتمر سيقعد اليوم الأربعاء، في تمام الساعة 11 صباحا، أمام المجلس القديم".

واستنكرت الكتلة ما أقدمت عليه الأجهزة الأمنية في الضفة الغربية مساء أمس، من ملاحقة واعتقال أعضاء مؤتمر مجلس الطالبة في الجامعة.

اقرأ أيضاً: خاص "الكتلة الإسلامية": السلطة والاحتلال يضيقان الخناق على الطلبة

وتواصل أجهزة السلطة انتهاكاتها بحق المواطنين في الضفة الغربية، حيث لا زالت تعتقل عشرات المواطنين على خلفية توجهاتهم السياسية، وبالرغم من صدور قرارات قضائية تقضي بالإفراج عنهم.

المصدر / فلسطين أون لاين
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